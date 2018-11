Peugeot palaa kuurupiilostaan Jyväskylään – mutta vain kahdeksi päiväksi

Jyväskyläläisestä autokaupasta poistui tämän vuoden huhtikuussa tuttu merkki, kun Peugeotin maahantuojan Auto-Bon Oy:n ja Veljekset Laakkonen Oy:n jälleenmyyntisopimus Jyväskylän alueella päättyi. Yllättäen Auto-Bon ei ole saanut muitakaan autoliikkeitä kiinnostumaan Peugeotin jälleenmyynnistä.

Joulukuussa Peugeotin uutuudet kuitenkin palaavan Jyväskylään – kahdeksi vuorokaudeksi.

– Sen verran usein asiakkaat Peugeoteja kysyvät, että tuomme niitä kaupunkiin kahdeksi päiväksi oman konsernimme myymälästä Kuopiosta. Peugeotin mallisto on uudistunut ja uudistuu sen verran nopeasti, että monilla jyväskyläläisillä on varmasti kiinnostusta päästä tutkimaan niitä. Uusi 508 on niin tyylikäs, että se olisi parin esittelypäivän arvoinen vaikka ihan yksinäänkin, sanoo Veljekset Laakkonen Oy:n Jyväskylän-autotalonjohtaja Harri Pasanen.

Ennen jälleenmyynnin päättymistä uusien Peugeotien kaupankäynti oli Jyväskylän seudulla vaisua. Tilastojen mukaan 24 kuukauden aikana ensirekisteröitiin 103 Peugeotia eli keskimäärin yksi viikossa. Tuo tahti ei oikein rakenna jälleenmyyjälle luontevaa ansaintalogiikkaa, vaikka jälkimarkkinoinnin tiedetäänkin olevan merkkiliikkeiden kivijalka.

– Peugeot on kaikesta huolimatta tuotteena erittäin kiinnostava. Totta kai mekin olemme käyneet keskusteluja maahantuojan kanssa, mutta ei niistä keskusteluista ole mitään kommentoitavaa tällä hetkellä, Pasanen toteaa.

Niin tai näin, Peugeotit tulevat Jyväskylään 7.-8. joulukuuta.

Kaksipäiväisen esittäytymisen helmenä on uusi Peugeot 508, josta on sanottu, että se on poikkeuksellisen näyttävä ja rohkeasti suunniteltu perheauto.