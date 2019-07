Pietari Markko osallistuu tuhansien kilometrien mittaiseen urheiluautojen Kumipallo-kilpailuun: ”980 kilometriä ajoa tänään – olo väsynyt, mutta onnellinen”

Pietari Markko oli haastatteluhetkellä jännän äärellä. Enää muutama yö ja 4 000 kilometrin automatka käynnistyy, mutta suunnasta ei ole tietoa sen paremmin ratinvääntäjällä kuin vänkärilläkään. Ennakkoon tiedoksi on annettu vain lähtöaika ja -paikka Helsingissä. Loput reitistä selviää sitä mukaa, kun matka etenee.

– Aamut ovat aina jännittäviä, kun ei koskaan tiedä, että minne ajetaan, kunnes saadaan etappikortit. Matkan varrella saattaa olla tehtäviä ja päivän lopuksi pitää löytää yöpymispaikkaan, kuvailee Markko kokemuksiaan.

Seikkailuhenkisen road tripin nuotit on kirjoittanut Kumipallo4000. Seitsemättä kertaa järjestettävään suomalaisvetoiseen tapahtumaan starttasi tänä vuonna 80 urheiluautoa.

Markko on ollut mukana Kumipallo-kiertueella kahdesti aiemmin. Molemmilla kerroilla ajopelinä oli Mustang, tosin eri vuosisadoilta. Tällä kertaa tien päälle pääsee uusi silmänterä Shelby Cobra S/C 427.

– Auto on alkuperäinen Shelbyn tekemä Cobra vuosimallia 1965. Ostin sen huutokaupasta Jenkeistä viime syksynä ja ajoin sen Hollannista Suomeen.

Kyseessä on haluttu helmi, joita on harvakseltaan myynnissä. Auton hinnalla voisi ostaa suurinpiirtein neljä perheautoa.

– Tämä on hienoimpia autoja, mitä Ford-mies voi saavuttaa. Toki haaveissani on GT40, joka on vielä kovempi rata- ja kilpa-autona. Ehkä sekin vielä joskus tulee talliin.

Talliin Markko ei tosin kalustoa kerää, vaan ajettavaksi. Edellisvuosien Mustangeista ovat enää kuvat muistoina seinällä, sillä raudat on jo laitettu kiertoon. Tee-se-itse -mies tykkää haalia Fordin raatoja ja rakentaa niistä soivia pelejä korjaamossaan Muuramessa.

Pietari Markko on ehtinyt ajaa Cobralla 3000 kilometriä ikään kuin sisäänajona Kumipallo-kiertueelle. Hän luottaa, että auto kestää, jos vain kuski kestää.

– Teknisesti ei tule varmaan ongelmia, mutta fyysisesti viikko on rankka, kun ajettavaa voi olla jonain päivänä jopa tuhat kilometriä.

Kilpa-autoksi tehdyssä Cobrassa ei ole matka-autojen mukavuuksia. Polkimet ovat jäykät ja ajoasento on hankala. Sade ei ole toivottavaa, ettei tarvitse alkaa äyskäröidä tai virittää nahkaista rättikattoa suojaksi.

Mutta mitä pienistä. Markko ei haluaisi lähteä millään muulla pelillä taipaleelle. Fordin alkuperäisen V8-moottorin murinat ovat niin mahtavaa musiikkia korville, ettei edes parinkymmenen litran kulutus satasella tunnu paljolta.

Kumipallo4000 on samanhenkisten autoharrastajien yhdessäoloa ja hienoja elämyksiä. Pietari Markkolla on jo muistojen albumissa esimerkiksi illallinen Eiffel-tornissa Pariisissa ja koskenlaskua Alpeilla.

Minkälaisia tarinoita tarttuu puskuriin nyt menossa olevalta turneelta, se jääköön miehen itsensä kerrottavaksi.

Kurkkaus Instagramiin kertoo, että reissu on edennyt Latvian kautta Puolaan.

Matka jatkuu, mutta tämä juttu päättyy Cobra-kuljettajan tunnelmiin Krakovasta: ”980 kilometriä ajoa tänään, olo väsynyt, mutta onnellinen. Auto toimii moitteetta.”