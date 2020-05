Pohjoismaista liikkeelle – tällä autolla kiinalaisvalmistaja BYD aloittaa rynnäkkönsä Euroopassa

Kiinalainen sähköautojen valmistaja BYD on jo aiemmin ottanut pieniä askelia Euroopassa. BYD toimitti joitakin vuosia sitten 50 täyssähköistä henkilöautoa Britanniaan ja sen e6-mallia on näkynyt taksikäytössä ainakin Brysselissä. BYD on myös myynyt jonkin verran sähköisiä hyötyajoneuvoja EU-maihin.

Nyt BYD on ilmoittanut tulevansa Eurooppaan ryminällä – ja aloittavansa operaation jo tänä vuonna.

BYD:n hyökkäys alkaa Norjasta. Kiinalaisyhtiön ensimmäinen vientituote Norjaan on täyssähköinen katumaasturi Tang EV600.

BYD kertoo, että Norja valikoitui rynnistyksen aloitusmaaksi yksinkertaisista syistä. Norjassa on pitkälle kehittynyt sähköautoilun kulttuuri, jatkuva kysyntä sähköautoille sekä myös kansalaisten vahva ennakkoluulottomuus kokeilla uusia sähkömalleja ja -merkkejä.

Tang EV600:n toimintamatka on yrityksen mukaan 600 kilometriä NEDC-syklillä mitattuna. Luku pudonnee huomattavasti, kun auto ehtii Euroopassa käytettävään WLTP-mittaukseen. BYD sanoo auton latautuvan 80 prosenttiin puolessa tunnissa, mutta koska se ei yksilöinyt lataustapoja tarkemmin, tieto on epämääräinen eikä kerro mitään olennaista latausmahdollisuuksista.

Autossa sanotaan olevan 82,8 kilowattitunnin akusto, mikä kuulostaa erittäin kilpailukykyiseltä.

Tang EV600 on saatavilla 5- ja 7-paikkaisena. Sen tehoksi kerrotaan 483 hevosvoimaa ja kiihtyvyydeksi nollasta sataseen 4,4 sekuntia.

Euroopan-toimintojen myyntijohtaja Isbrand Ho kertoo BYD:n julkistavan lähiaikoina Tang EV600:n hinnat Norjassa.

– Varmaa on, että aloitamme Norjasta ja levittäydymme mahdollisimman pian muidenkin Euroopan maiden markkinoille, Isbrand Ho sanoo BYD:n verkkosivuilla.