Poliisiin voi tietysti luottaa, mutta entä vaihtoautorivistöstä kurkkivaan entiseen poliisiautoon?

Poliisin työ on television dokumenttisarjan kautta tullut suomalaisille viime vuosina entistä tutummaksi. Niinpä entisen poliisiauton näkeminen vaihtoautoliikkeessä herättää uteliaisuutta. Millaisia tehtäviä poliisiauto on nähnyt? Ja miltä auto mahtaa näyttää sisältä?

Tämä vuosimallin 2008 Volkswagen Transporter on ahminut tietä jo puoli miljoonaa kilometriä. Sen hintalapussa komeilee 6 900 euroa. Siihen rahaan sisältyy todellinen äijätakuu, sillä auto on ollut poliisin kovassa käytössä lähinnä pohjoisessa Suomessa.

Volkswagen Transporter on poliisiautona yleinen. Poliisilla on ollut myös Ford Transiteja, ja nykyään voi bongata Mercedes-Benz Sprintereitä poliisitunnuksilla.

Vaikka vaihtoautoliikkeestä löytyneseen Transporteriin on poliisikomennuksen päätyttyä tehty paljon muutoksia, on yhä aistittavissa, että tällä autolla on puolustettu lakia ja järjestystä. Kattonurkissa olleet vilkut on maalattu auton sävyyn valkoisiksi. Tavaratila on nyt tavaroita varten, eikä enää asiakastila.

Kun poliiseille erikoisvarusteltu auto päätyy myyntiin, se joutuu jo lakipykälien vuoksi riisuttavaksi. Kaikkine laitteineen se olisi sallittu vain viranomaiskäytössä.

Autoa vie 2,5-litrainen dieselmoottori, joka tuottaa 174 hevosvoimaa. Kuusipykäläinen manuaalivaihteisto hoitaa vaihtamisen, ja vetotapa on neliveto. Moottoritielle mentäessä viimeistään käy selväksi, että tekniikka toimii.

Koeajolla taajamassa huomaa, kuinka auto saa etenkin miesten päät kääntymään. Myös se todistaa, että poliisityössä on jotakin siviilejä kiehtovaa.

Suomen poliisin hankkimat pakettiautot varustellaan viranomaiskäyttöön kotimaassa. Eläköidyttyään ne päätyvät myyntiin poliisin huutokauppaan, tyypillisesti satoja tuhansia kilometrejä ajettuina.

Jos poliisiauton ostaa valtion huutokaupasta, on hyvä varautua muutoskatsastukseen ennen auton käyttöönottoa siviilissä.

Koeajamamme Transporter todistaa sen minkä automiehet aiemminkin ovat tienneet. Suomalaiset poliisit näyttävät pitävän autojensa tekniikan erinomaisessa kunnossa.