Puoli miljoonaa euroa matkailuautosta – no mikä ettei, jos se täyttää tarpeet

Myötätuuli matkailuajoneuvojen kaupassa näyttäytyy jo Jyväs-Caravanin pihassa. Myyntiin ovat tulleet saksalaisen Morelon yksilölliset matkailuautot. Jyväskyläläisyhtiö vastaa myös Morelon maahantuonnista ja jälkimarkkinoinnista Suomessa.

Toimitusjohtaja Simo Käyhkö katselee Morelon kookkaita autoja silminnähden tyytyväisenä.

– Kiinnostuimme Morelosta, koska meillä on paljon sellaisia asiakkaita, jotka tykkäävät asua autossa kuukausia yhteen menoon. Morelo on juuri siihen tarkoitukseen sopiva, todella laadukas matkailuauto. Uskomme itse vahvasti Morelon tuotteisiin, mikä tietenkin on kaiken myyntityön perusta, sanoo Käyhkö.

Morelo toimii kuten muutkin arvokkaampien matkailuajoneuvojen valmistajat. Se vaatii jälleenmyyjiltä, että tuotteita on asiakkaiden nähtävillä. Esitteestä myyminen ei sovi premium-tuotteen imagoon.

– Totta kai valmistajalla oli omat vaatimuksensa neuvotteluissa, mutta niin pitää ollakin.

– Uskomme sitä paitsi vahvistui nopeasti, kun myimme ensimmäisen Morelomme. Myyty auto oli yksinkertaisesti sanottuna vaikuttava, ja sen myyntihintakin oli yli puoli miljoonaa euroa.

Matkailuautojen myynti on Suomessa tämän vuoden tammi-elokuussa kasvanut hieman yli kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samaan aikaan myytyjen autojen keskihinta on kohonnut.

– Tulin alalle vuonna 2003. Jos nykyisiä matkailuajoneuvoja vertaa niihin, joita 15 vuotta sitten aloin myydä, muutos on raju. Voi sanoa, että lähes kaikki se mitä ihminen voi saada kotia sisustaessaan on saatavissa myös nykyisiin matkailuautoihin.

– Vuoteen 2003 verrattuna design eli lähinnä sisustuksen kehitys, ajoneuvojen yksilöiminen ja tekniikka ovat menneet eteenpäin. Vaihtoehtojen määrä on kasvanut hurjasti.

– Monille ostajille on nykyisin tärkeää, että auton toimintamatka on suuri. Se tarkoittaa, että esimerkiksi polttoainetankkien ja vesisäiliöiden ptää olla isot. Mutta ihan yhtä olennaista on, että auton sisusta on kodikas. Eihän siellä muuten viihtyisi pitkillä matkoilla ja pitkiä aikoja, sanoo Käyhkö.

Jyväs-Caravanin tulevassa viikonloppunäyttelyssä on esillä useita luksusluokan matkailuajoneuvoja. Pisin hintalappu on Morelo Loft Premium Trendissä, 323 600 euroa.

– Tietenkin luksus kiinnostaa kävijöitä tällaisissa näyttelyissä, mutta eivät kalleimmat yksilöt mitenkään kohtuuttomasti huomiota kerää. Useimmat ihmiset kuitenkin katselevat autoja ja vaunuja ennen muuta omia tarpeitaan varten.

Simo Käyhkö uskoo, että matkailuajoneuvojen myyntikäyrät osoittavat lähivuosinakin koilliseen.

– Kun keskustelee asiakkaiden kanssa, vahvistuu aina vaan se käsitys, että ulkomaanmatkailu on supistunut ja supistuu yhä. Monet suomalaiset näyttävät saaneen tarpeekseen yleisestä turvattomuudesta ja terrori-iskuista, joita suosituissa lomakohteissakin on koettu.

– Suomen ja lähialueiden tämän kesän sää on matkailuajoneuvojen myynnin kannalta mainio asia. Sen verran optimistejahan me kaikki olemme, että uskomme ensi kesän olevan vähintään samanlainen.

Simo Käyhköä naurattaa kysymys siitä, viettääkö matkailuajoneuvojen kauppias itse aikaansa matkailuautossa tai -vaunussa.

– Olen sattumoisin juuri viettänyt kaksi kuukautta matkailuvaunussa.

– Kävi nimittäin niin, että vanha talo meni kaupaksi, kun uusi talo oli vielä parin kuukauden päässä valmistumisesta. Siinä me sitten asuimme 8-henkinen perhe ja koira kahdessa matkailuvaunussa. Hyvin se sujui, vaikka esimerkiksi apua pyykinpesuun piti vähän anella tutuilta ja sukulaisilta.