Putinin limusiinikruisailu ihmetyttää: "Ajoiko se pöhkö tosiaan itse?"

Tarkkasilmäinen lukija on lähettänyt autotoimitukselle kysymyksen yllättävästä aiheesta eli Venäjän ja Egyptin presidenttien Vladimir Putinin ja Abdel Fattah el-Sisin tapaamisesta Moskovassa.

"Katsoin syrjäsilmällä television uutispätkän presidenttien tapaamisesta. Ajoiko se pöhkö tosiaan itse virkalimusiiniaan?, kysyy lukijamme.

Autotoimitus arvelee, että pöhköllä tarkoitetaan tässä yhteydessä rakkaan naapurimaamme kaikkivoipaa presidenttiä V. Putinia. Jos näin on, vastaus on kyllä.

Putin näytti antaneen autonkuljettajilleen vapaapäivän. Hän oli itse Venäjän presidentin uuden edustusauton Aurus Senat Kortezhin ratin takana. Vaikka kyyditettävät näyttivät istuvan 6,6 metriä pitkän limusiinin penkeillä vähän kauhusta kankeina, siirtymät tiettävästi sujuivat ongelmitta.

Virka-autossa on V8-moottori ja 600 hevosvoimaa, joten kaikenlaisesta machopullistelusta pitävä Putin ehti varmasti antaa näytteen sekä auton että omista kyvyistään.

Putin toki ponnisteli samalla myös maansa autoteollisuuden hyväksi. Aurus on uusi venäläinen luksusautojen valmistaja, jonka tavoiteena on myydä ensi vuoden tuotannosta (120 kpl) puolet ulkomaille. Putin on sille hankkeelle luonteva mainoskasvo.