RR-mestari Ulla Kulju käynnistää mestareiden haasteen Keski-Suomen MP-näyttelyssä

Liikuntarajoitteisten ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari Ulla Kulju on rikkonut rajoja ja toteuttanut haaveitaan. Hän on kääntänyt vammansa vahvuudeksi ja tehnyt moottoriurheilun historiaa, mutta se ei olisi ollut mahdollista ilman tukijoukkoja.

Nyt hän laittaa hyvän kiertämään ja lahjoittaa Le Mansin MotoGP-radalla voittoon vieneet ajohanskansa huutokaupattavaksi hyväntekeväisyyteen. Samalla käynnistyy Mestarit tekee hyvää -haastekampanja.

Alaraajahalvaantuneelle Kuljulle tuli maaliskuussa täyteen 16 vuotta pyörätuolissa, mutta vauhti vain kiihtyy. Hän starttaa road racing -kilpailukauteen entistä ehommalla kilpapyörällä.

600-kuutioisessa Hondassa ovat myös Kuljun omat insinööritaidot pelissä. Täysin uusi keksintö on esimerkiksi liikkuva satula, joka parantaa ajoasentoa.

– Olen onnekas, koska minulla on hyvä työpaikka ja mahtavat tukijoukot vauhdittamassa urheilu-uraani. Haluan nyt antaa tukeni tytöille, joilla on paljon huonommat lähtökohdat ja siksi lähdin mukaan Mestarit tekee hyvää -haasteeseen.

Kulju lahjoittaa nimikirjoituksin varustetut ajohanskansa lauantaina Jyväskylässä Keski-Suomen MP-näyttelyssä, jossa on Kulju Racingin näyttelyosasto. Huutokauppaa varten avataan facebook-sivu Mestarit tekee hyvää.

Ajohanskoilla on tehty moottoriurheilun historiaa, sillä Kulju on ensimmäinen naiskuljettaja, joka on ponnistanut pyörätuolista road racing -maailmanmestariksi.

– Näillä hanskoilla on puristettu maailmanmestaruus ja taustalla on iso määrä työtä, sisua ja unelmia. Sen pitää näkyä myös huutohinnassa, että saadaan kerättyä komea potti hyvän asian puolesta. Lähtöhinta saa olla kolmenumeroinen, mutta koska omatkin tavoitteet ovat korkealla, niin nelinumeroiseen tähdätään.

Mestarit tekee hyvää -kampanja käynnistyy Kuljun lahjoituksella. Hän haastaa seuraavaksi mukaan moninkertaisen maailmanmestarin.

– Haastan mukaan Tommi Mäkisen, joka on pitkäaikaisimpia suosikkejani moottoriurheilussa. Tommi on rallimaailman legenda ja Big Boss, ja hänessä on samanlaista suomalaista sisua kuin itsessäni.

Haastekampanjan järjestää Kapua, joka on kerännyt varoja vapaaehtoisvoimin kehitysmaiden hyväksi vuodesta 2006. Huutokaupasta saadut rahat menevät lyhentämättöminä Kapua 2018 Malawi -keräykseen.