Rengaskeksintö: Miltä kuulostaa autoilu ilman työlästä renkaidenvaihtoa?

Kun autoalalla törmää sanalla konsepti alkavaan yhdyssanaan, käy vähän niin kuin rakkaassa lapsuuden kaupungissani Iisalmessa paikallisten kanssa rupatellessa. Vastuu siirtyy lyhentämättömänä kuulijalle tai painetussa viestinnässä lukijalle.

Konseptiauto tai -rengas on tuote, jonka toimivuutta testataan. Se saattaa päätyä tuotantolinjalle ainakin jossakin muodossa. Tai sitten se on alkujaankin ollut tuotekehitysosaston väen hauska läppä tai toteutuskelvoton ohilaukaus, jolla valmistaja kuitenkin kerää vähän julkisuutta ennen konseptin hiljaisia hautajaisia.

Rengasjätti Goodyear on maaliskuussa elämöinyt Goodyear ReCharge -nimen saaneella konseptirenkaalla, jolle yhtiö tiedotteissaan on säveltänyt niin korkealentoisen tarinan, ettei vastaavaan pystyisi kukaan Iisalmessakaan. Ja se on kuulkaa paljon sanottu.

Goodyearin mukaan yhtiön "suunnittelijat ovat luoneet regeneroituvan konseptirenkaan, jotta asiakkaat voivat vihdoin nauttia huoltovapaasta liikkuvuudesta" ja "ainutlaatuiset erilliskapselit mahdollistavat renkaan mukautumisen ajan myötä sääolosuhteisiin, tieolosuhteisiin tai kuljettajan omaan ajotapaan".

Goodyearin mukaan ReCharge-konseptin ytimenä on ladattava ja biohajoava pintaseos, joka voidaan ladata uudelleen yksittäisillä kapseleilla. Kapseleiden sisällä on erikoisnesteseosta, jonka ansiosta pinta voi uusiutua. Seos valmistetaan biologisesta materiaalista ja sitä vahvistetaan kuiduilla, joiden mallina on yksi maailman vahvimmista luonnonmateriaaleista eli hämähäkin seittilanka.

ReChargen kapean, lujan ja vähän huoltoa vaativan rakenteen ansiosta vältetään rengaspaineisiin liittyvät huollot ja renkaan puhkeamiseen liittyvät käyttökatkot, lupaa Goodyear.

Muutenkin tieteiselokuvalta maistuvan tiedotteen uskottavuutta syövät Continentalin Euroopan-toimintojen markkinointijohtajan Mike Rytokosken kommentit.

Ettei vaan olisi alkuperäisiä Iisalmen Rytökoskia?