Rikkooko autoilija lakia, jos hän maksaa kännykällä pikaruokapaikan autokaistalla – ja ilman handsfreetä?

Lukijamme epäilee syyllistyneensä laittomuuksiin maksaessaan hampurilaispaikan autokaistalla ostoksensa matkapuhelimella. Koska kännykän käyttäminen ajon aikana ilman handsfreetä on laitonta, salliiko tieliikennelaki kännykän käyttämisen julkiseksi tieksi tulkittavalla ravintolan autokaistalla.

Voiko auton kuljettaja hoidella maksun kännykällä autokaistalla, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen?

– Mielenkiintoinen kysymys. Asiaan voi ottaa kantaa miettimällä sanamuotoa: ajon aikana kännykän käyttö ei ole sallittua.

– Ensimmäinen päivä kesäkuuta 2020 voimaantulevan uuden tieliikennelain eduskuntakäsittelyssä on täsmennetty, mitä tarkoittaa sanamuoto ajon aikana. Esimerkiksi voiko kännykkää käyttää liikennevaloissa punaisten palaessa.

– Uuden tieliikennelain 98. pykälän yksityiskohtaisiin perusteluihin on kirjattu seuraavasti: ”Ajoneuvon ollessa pysähdyksissä, esimerkiksi liikennevalojen johdosta tai muun ajoneuvoliikenteen vuoksi, viestintävälineen käyttö ei olisi kiellettyä. Viestintävälineen käyttö ei kuitenkaan saisi haitata kuljettajan valmistautumista liikennevalojen vaihtumista seuraavaan liikennetilanteeseen.”

– Kyseisessä pykälässä ”ajon aikana” tarkoittaisi moottorikäyttöisen ajoneuvon tosiasiallista kuljettamista; siis tilannetta, jolloin ajoneuvo on liikkeessä.

– Samaa periaatetta voisi soveltaa myös puhelimella maksamiseen hampurilaispaikan ajokaistalla. Koska auto ei liiku, puhelimen käyttö on sallittua. Toisaalta on muistettava, että auto tulisi sammuttaa, jos odotuksessa menee yli kaksi minuuttia, sillä yli kahden minuutin joutokäynti on kiellettyä, sanoo Valtonen.