Ruma se on, mutta perhekäytössä kätevä – Opel Combo Life

Kun ottaa ajoon uuden Opel Combo Lifen, yksi asia varmistuu jo ennen kuljettajan penkille kiipeämistä. Tätä autoa ei ole tehty muotoilun ehdoilla. Opel Combo on yksi niistä automalleista, jotka eivät kauneudellaan viekottele ketään heräteostoksille.

Combon henkilöautoversio eli Life on Opelille kuitenkin tärkeä malli. Saksalaisvalmistaja tarvitsi Zafiran alasajon jälkeen mallistoonsa käytännöllisen tila-auton. Uuden omistajansa PSA Groupin kautta Opel sai haluamansa melko helposti. Combo on pitkän polun tila-autona käyneen Citroën Berlingon sisarmalli, joten Opel hyppäsi valmiiseen ja vankkaan kelkkaan. Myös Peugeot Rifter kuuluu samaan sisarussarjaan.

Keulasta ja sisältä Combon tunnistaa Opeliksi. Myös pohjalevy on jo tuttua Opel-kauraa, sillä samat rakenteet löytyvät katumaasturi Grandland X:stä.

Jos on Opel Combo Life karu ja laatikkomainen ulkoisesti, ensivilkaisulla vaikuttaa siltä, että samaa linjaa on jatkettu sisälläkin. Materiaalivalinnat ovat kovin muovipainotteisia. Kaikkinensa sisätilat paljastuvat ihan riittävän miellyttäviksi. Tilaa on 5-paikkaisen Combo Lifen jokaisella istuimella yllinkyllin. Takapenkkien avaruutta kuvastaa sekin, että kaikilla kolmella paikalla on Isofix-valmius lastenistuimelle.

Muodoltaan selkeää tavaratilaa on 597 litraa ja penkit kaatamalla 2 126 litraa, joten 4,4-metrisestä autosta voi käyttää nimitystä kuljetusihme.

Loppuvuonna Combo Life tulee tarjolle myös 35 senttimetriä pidempänä XL-versiona. Jatketun mallin tavaratilan saa penkit kaatamalla 2 693-litraiseksi, joten sillä on kykyjä vaikka pienen muuttokuorman siirtäjäksi.

Combon sisällä on peräti 28 säilytyslokeroa pikkutavaroille.

Auton kummallakin puolella kuljetaan takapenkille liukuovesta. Se on järkevä ratkaisu autossa, jonka käyttäjäkunnassa on paljon lapsiperheitä.

Jos tekee valintaa 5- ja 7-paikkaisen version välillä, kannattaa muistaa, että 7-paikkaisessa voi kaksi takimmaisen rivin istuinta tarvittaessa poistaa autosta.

Koeajoauton moottori on 1,5 DTH eli nelisylinterinen 1,5-litrainen diesel. Se ei ole hevosvoimiltaan pöyhkeä (130), mutta vääntömomenttia löytyy 300 newtonmetrin verran. Se vaikuttaa moottorivaihtoehdoista sopivimmalta melko painavaan ja korkeaan autoon. Vaihteistoksi dieselin kanssa on tarjolla 6-lovinen manuaali tai 8-portainen automaatti. Jälkimmäinen maksaa 2 200 euroa enemmän.

Varustetasoja on kaksi: Enjoy ja Innovation. Jo perustaso Enjoy sisältää esimerkiksi törmäysvaroittimen härtäjarrutuksella, kaistavahdin, vireystilan valvonnan ja liikennemerkkien tunnistuksen.

Näkyvyys taakse ei ole paras mahdollinen, mutta ei myöskään tämän autoluokan huonoimpia. Peruutuskamerapaketin saa lisävarusteena melko tarkalleen tuhannella eurolla, mutta paketti sisältää kameran ja tutkien lisäksi katvealuevaroittimen ja etusumuvalot. Suunnilleen saman summan (988 euroa) joutuu pulittamaan lisävarusteena ostettavasta mukautuvasta vakionopeudensäätimestä.

Combo Life vaikuttaa autolta, johon tilaa kaipaavan lapsiperheen kannattaa käydä tutustumassa. Lähtöhinnat ovat kilpailukykyiset, tilaa riittää ja dieselmoottori on sitkeä vääntäjä. Lisävarusteiden hinnat maistuvat suolaisilta, mutta toisaalta mikään niistä ei ole välttämätön. Peruspaketilla pärjää.

Combo Lifen hinnat alkavat 24 048 eurosta. Innovation-varustellun koeajoauton hintalapussa lukee 26 279 euroa.