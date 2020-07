Sähköautoko tylsä? Ei toki – Ford tunki omaansa seitsemän sähkömoottoria ja 1400 hevosvoimaa

Ford on tehnyt amerikkalaisen virityspajan RTR:n kanssa auton, joka kerralla todistaa, että täyssähköautoissa voi olla räimettä ja ryminää.

Mustang Mach-E 1400 on Fordin mukaan prototyyppi, joka jää lajissaan ainoaksi. Auto on omimmillaan ratakäytössä, eikä sen voimaa voi olla huomaamatta. Mustang Mach-E 1400 on kuusi, seitsemän kertaa tehokkaampi kuin useimmat perussähköautot.

Sähkömoottoreista kolme on etuakselilla ja neljä taka-akselilla. Kuljettaja voi tilanteen mukaan valita, käyttääkö etu-, taka- vai nelivetoa.

– Tämän auton ajaminen on muuttanut kerralla ainakin minun käsitykseni siitä, millainen teho ja vääntö autossa voivat upeimmillaan olla, sanoo RTR:n omistaja ja auton pääsuunnittelija Vaughn Gittin.

Gittinin mukaan Mustang Mach-E 1400:n ratin takana voi tuntea samoja ilon tunteita kuin huvipuistojen parhaissa vuoristoradoissa.

Mustang Mach-E 1400:n sisätiloissa on ylenmäärin sporttia. Kuva: Ford

Ford kiirehti muistuttamaan, ettei nyt esiteltyä prototyyppiä pidä rinnastaa Fordin ensimmäiseen täyssähköautoon Mustang Mach-E:hen, joka saapuu markkinoille tämän vuoden lopussa. Asiakkaiden saataville tuleva sähköinen katumaasturi on 1 400 hevosvoiman näytöstykille toki sukua, mutta autot ovat silti monin tavoin kaukana toisistaan.

– Mustang Mach-E 1400 on kuitenkin meille hyödyllinen auto. Sen avulla saamme testata ja opiskella sähkölinjan tehokkainta mahdollista toteuttamista. Prototyyppi on kerrassaan järjettömän upea sähköosaamisen näyte, kuvailee projektin pääinsinööri Ron Heiser.