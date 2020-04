Salaiset Volkswagenit – näitä neljää autoa et ole koskaan nähnyt maantiellä

Kaikilla autonvalmistajilla on salaisuutensa. Jos vierailet suuressa autotehtaassa, siellä on tuotekehitysosasto, jota sinulle ei todennäköisesti esitellä. Tai jos esitellään, monet autot ja komponentit ovat ennen vierailijoiden sisääntuloa saaneet täyspeitot ylleen. Vierailijoiden on myös jätettävä kamerat ja kännykät narikkaan.

Tässä neljä Volkswagenin esimerkkiä siitä, miksi jotkut koemallit saatetaan pitää melko pitkään piilossa.

EA 276

Konseptiauto eli koemalli EA 276 oli tärkeä välivaihe matkalla Volkswagen Golfin syntyyn. Vuonna 1969 valmistuneen EA 276:n muodoissa oli monia yksityiskohtia, jotka löytyivät myös ensimmäisestä Golfista. Koemallin suunnittelussa oli mukana italialainen Giorgetto Giugiaro, joka oli myös ensimmäisen Golfin päämuotoilija. Golf tuli myyntiin vuonna 1974 – ja porskuttaa aina vaan.

Vuoden 1972 koemalli EA 272 tuli vuotta myöhemmin markkinoille nimellä Volkswagen Passat. Kuva: Volkswagen Group

EA 272

Koemalli 272 valmistui kolme vuotta myöhemmin kuin yllä mainittu Golfin esi-isä, vaikka sen mallinumero on pienempi. EA 272 oli etuvetoinen konseptiauto, jossa moottori pyrittiin sijoittamaan poikittain ja mahdollisimman vähän tilaa vieväksi eturenkaiden väliin. EA 272 näytti pieniä muutoksia lukuun ottamatta samanlaiselta kuin ensimmäinen Volkswagen Passat, joka julkistettiin vuonna 1973. EA 272 ja ensimmäinen sukupolven Passat olivat läheistä sukua Audi A80:lle.

Volkswagenin Space up -konseptimallia käytettiin liikenteessä ainakin valmistajan promokuvauksia varten. Loppuvuonna 2013 siitä kypsyi täyssähköauto e-up. Kuva: Volkswagen Group

Space up

Volkswagenin ensimmäinen Space up -konseptiauto valmistui tiettävästi vuonna 2006. Vain 3,68 metriä pitkä ja 1,63 metriä leveä täyssähköauto esiteltiin kuitenkin vasta kesällä 2010 ja tuli myyntiin loppuvuonna 2013 mallinimellä e-up. Pitkästä kehitystyöstä huolimatta – tai ehkä juuri siksi – Spacen upin ja sen ensimmäisen tuotantoversion e-upin vaikutteet näkyvät Volkswagenin sähköistyvässä I.D.-mallistossa.

Visusti piilossa kehitelty Volkswagenin Roomzz-konseptimalli muuttuu myyntituotteeksi ensi vuonna Kiinassa. Kuva: Volkswagen Group

I.D. Roomzz

Myös konseptiauto I.D. Roomzz oli pitkään Volkswagenin suuri salaisuus. Se tuotiin näytille Shanghain kansainvälisessä autonäyttelyssä vuonna 2019. Roomzziin pohjautuva tuotantomalli tulee vuonna 2021 myyntiin Kiinassa. Volkswagen on vihjannut täyssähköisen I.D. Roomzziin perustuvan katumaasturin tulevan myös Euroopan markkinoille, mutta saksalaisvalmistaja ei ole vahvistanut aikataulua eikä mahdollisia Eurooppa-versioon tehtäviä muutoksia.