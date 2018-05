Sateisen vapun hyvä uutinen: Suomessa ei tankata maailman kalleinta bensiiniä

Näyttää olevan niin, että sima ja munkit eivät rauhoita ihmisen mieltä kovin pitkäksi aikaa. Autotoimituksen sähköpostiin on nimittäin napsahtanut lukijakysymys, joka sisältää kaksi lausetta, mutta kolme kirosanaa. Poistamme täten viimeksi mainitut, mutta julkaisemme kysymyksen:

"Maksoin juuri huoltoasemalla 98E-bensiinistä 1,699 euroa litralta. Ostinko maailman kalleinta bensaa?"

Ihan ensimmäisenä voimme tasoitella kysyjän kuohuvia tunteita lyhyellä vastauksella: Et ostanut.

Brittiläinen Just Tyres -rengasyritys teettää joka kevät tutkimuksen, jossa listataan normaalin moottoribensiinin listahinta mahdollisimman monessa valtiossa. Kaikissa valtioissa ei tutkijoiden mukaan luotettavia keskihintoja pystytä määrittelemään, mutta peräti 170 maata täyttää tutkimuskriteerit. YK:n jäsenvaltioita on hieman vajaat 200, joten lista on kunnioitettava.

Tuoreimmalla listalla bensiinin litrahinnoista Suomi on sijalla 160. Se tarkoittaa, että kalliimman litrahinnan valtioita on tällä hetkellä peräti kymmenen. Koska myötäeläminen on suomalaisten vahvuus, luettelemme tässä Suomea kalliimman moottoribensiinin maat: San Marino, Uruguay, Tanska, Kreikka, Italia, Hollanti, Israel, Monaco, Norja ja Islanti.

Ja sitten lisää positiivisia havaintoja.

Vuosi sitten Suomen takana oli vastaavassa tilastossa vain yhdeksän valtiota, joten kikytämme itseämme halvimpien joukkoon yhtä rivakasti kuin Huuhkajat nousee Fifan jalkapallorankingissa.

Tankkaajalle haluamme muistuttaa lisäksi, että bensiinin 1,70 euron litrahinnasta 98 senttiä on veroja (energiasisältövero, hiilidioksidivero, arvonlisävero ja huoltovarmuusmaksu). Valtiovarainministeriö kiittää iloista tankkaajaa.