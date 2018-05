Keskustelu Jyväskylän Autokauppapäivässä viime lauantaina:

– Kuulepas, autotoimittaja! Osaatko ratkaista kiistamme? Kaverini väittää, että tuo Nissan Leaf on valmistettu Englannissa.

Kaverisi on oikeassa, vastaan.

– Entäs tuo Hyundai. Kaveri arveli, ettei sitäkään tehdä Etelä-Koreassa.

Kaverisi on oikeassa, vastaan. Se kootaan Tshekissä.

Vierestä lähtee koeajolle Volvo XC40.

– Ei kai tuota Volvoakaan sitten tehdä Ruotsissa.

Olet oikeassa. Sen valmistuspaikka on Belgian Gent.

– Voiko Volvoonkaan enää luottaa? Eivät kai ne itsekään usko, että ruotsalaista laatua voi toistaa missä maassa tahansa, jatkaa Autokauppapäivän innostama herrasmies.

Lupaan esittää kysymyksen Volvon edustajalle.

Miten on, tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck? Ovatko Belgiassa koottavat Volvot tai vaikkapa Kiinassa valmistuva S90 samaa tasoa kuin Göteborgissa syntyvät autot?

– Me uskomme, että kaikilta tuotantolaitoksilta tulee aivan yhtä laadukkaita autoja. Kaikkia tehtaita koskevat samat laatuvaatimukset ja kontrollit. Työntekijätkin ovat samalla tavalla koulutettuja. Meidän näkövinkkelistämme asiat ovat valmistuspaikasta riippumatta aivan yhtä hyvin, sanoo Hallbäck.

Monilla kuluttajilla näyttää kuitenkin olevan epäilyksiä.

– Ihmisillä on omat mielikuvansa, ja he ovat tietenkin niihin oikeutettuja. Me pyrimme muuttamaan mahdollisia kielteisiä mielikuvia tekemällä hyviä autoja, kuten varmasti muutkin valmistajat, toteaa Hallbäck.

Eräs Audin insinööri sanoi saman asian kerran värikkäämmin, kun keskustelu kääntyi Audi Q5:n valmistamiseen Meksikossa.

– Sehän on ihan sama vaikka tekisimme autot Kuussa, kun samanlaiset teollisuusrobotit kokoavat niitä joka paikassa samoista komponenteista, Audi-insinööri tokaisi.