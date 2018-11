Sipulikikka päättyi kyyneliin ja muovipusseja sitova leimautui kaheliksi – näin toimivat brittien niksit talviautoiluun

Brittejä viluttaa. Kylmä sää on kolhinut marraskuussa saarelaisia, joten monissa verkkokeskusteluissa on jo vihjattu, että hytinästä on päästävä eroon. Britannialla on siihen keinonsa. Täytyy vain järjestää kansanäänestys siitä, onko talvesta syytä erota. Tormakka pääministeri Theresa May pystyy toki neuvottelemaan Britannialle kelvollisen erosopimuksen.

Kun lämpömittari monissa osissa Britanniaa käväisi peräti nollan alapuolella, autoilijoiden apuun riensivät neuvoineen monet sanomalehdet ja yllättäen jopa Volvon maahantuoja Volvo Car UK.

Volvo tarjoili briteille viiden kohdan vinkkilistan, jolla autoilijan luvataan selviävän säästä kuin säästä. Ohjeista yllättävimpään tarvitaan apuvälineeksi sipuli.

”Jos haluat välttyä aamulla ikkunoiden raaputtamiselta, halkaise sipuli ja sivele sen puolikkaalla iltaisin auton lasit. Jää ei tartu sipulilla käsiteltyihin laseihin”, lupaa Volvo Car UK:n tiedotusosasto.

Päätimme testata Volvon sipuliohjeen ja muitakin Britanniassa viime viikkoina jaettuja talviajon niksejä.

Alla olevasta listasta voi päätellä, syntyikö niksien kuorimisesta enemmän naurua vai kyyneleitä.

Volvon väite siitä, ettei jää tartu sipulilla käsiteltäviin laseihin, osoittautui ikävä kyllä vääräksi. Vaikka yritimme kaksi kertaa, suomalainen talvi kieltäytyi tottelemasta sipulien taikaa. Tuulilasi oli yhtä tuhdissa jäässä kuin Palokkajärvi sydäntalvella. Toimituksen kahvipöytäkeskustelussa epäiltiin, että sipulitestin autot valittiin väärin. Citroënin ja Toyotan tuulilasit eivät halunneet totella kilpailevan automerkin jakamaa niksiä ainakaan Suomen sääoloissa.

Tämä niksi löytyi monesta brittilehdestä. Talven kylmimpinä jaksoina kannattaa ulkona seisovien autojen sivupeileihin kiinnittää yöksi muovipussi. Sidontatarvikkeiksi kelpaavat vaikkapa nippuside, kuminauha tai hiuslenksut. Kikka tepsi, sillä peilit olivat jäästä ja lumesta vapaat heti liikkeelle lähdettäessä. Aikaa ja vaivaa tosin kului muovipussien kanssa pelaamisessa niin paljon, että jääskraba tekee työn nopeammin. Suomalaisen taloyhtiön parkkipaikalla saa lisäksi lähtemättömän maineen askarrellessaan peileihin Lidlin muovipussukoita.

Yksi briteille annettavista kesto-ohjeista näyttää koskevan tankkaamista. Jäätymisen estämiseksi kehotetaan pitämään tankki vähintään puolillaan läpi talven ja ainakin alkutalvesta lisäämään jäänestoainetta. Nykyautoissa tätä huolta ei kuitenkaan käytännössä ole: E95- ja E98-bensiinien sisältämä etanoli haihduttaa kondenssiveden eikä nykydieseleissäkään ole takavuosien ongelmia.

Huihai ja höpsis, vakionopeudensäädin on loistava apuväline talvellakin. Vakkarin huonoin puoli on, että kuljettajan tarkkaavaisuus ei aina ole ihan tapissa, kun autoa ei tarvitse polkea eteenpäin – mutta sama toki pätee myös kuivilla kesäkeleillä. Maalaisjärki toimii tässäkin: vakionopeudensäädin täytyy liukkailla ja mutkaisilla tiellä napsauttaa pois päältä. Oikea tilannenopeus ennen kaikkea.

Tässä britit ovat 100-prosenttisen oikeassa. Kun led-valot ovat alkaneet yleistyä autoissa, valojen pitäminen puhtaana lumesta ja jäästä on tullut entistä tärkeämmäksi. Led-valot eivät tuota lämpöä, joten jää ja lumi eivät pakkasella sula matkan edetessä.

Tämä on neuvoista paras. Jos ajo-olot tuntuvat niin vaikeilta, etteivät taitosi liikenteessä riitä, pysy kotona. Autotoimitus suosittelee työssäkäyviä suomalaisia varmuuden vuoksi soittamaan ensin pomolle ennen kuin tarttuu tähän (sinänsä nerokkaaseen) brittineuvoon.