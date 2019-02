Suomalainen sähkömoottoripyörä vääntää jopa Harrikan kanveesiin

Sähköprätkän prototyypin nimi on RMK E2. Tehoa pyörässä on 50 kilowattia, ja maksimivääntö on 320 Nm.

– Vääntöä on yli kaksi kertaa enemmän kuin 1800-kuutioisessa Harrikassani, kehaisee RMK Vehicles -yhtiön varatoimitusjohtaja Ari Viemerö.

Sähköpyörän huippunopeus on rajattu 160 kilometriin. Yhdellä latauksella voi ajaa 200 kilometriä. Kotilatauksessa menee 4-5 tuntia, latauspisteessä 2-3 tuntia 80 prosenttiin asti.

Pyörän suunnitteli levyseppähitsaajaksi valmistunut Teemu Saukkio. RMK Vehicles -yhtiö perustettiin Seinäjoella viime huhtikuussa.

Testiajoja pyörällä on tehty, ja prototyyppi on tarkoitus katsastaa ja rekisteröidä tulevana keväänä. Viemerö arvioi valmistuksen alkavan marras-joulukuussa. Pyörän veroton hinta on 24 990 euroa. Varauksia on tehty tähän mennessä yli 40. Viemerön mukaan tuotannon ensi vaiheessa saadaan ulos 2-3 pyörää päivässä.

RMK E2 on ainoa kotimainen sähkömoottoripyörä.

– Yhdysvalloissa Zero on jo tehnyt isoja sähkömoottoripyöriä. Muut valmistajat tulevat varmasti pian perässä markkinoille, Viemerö sanoo.

Saukkion mukaan RMK E2:n tekniikka on toiminut hyvin.

– Olin olettanut, että olisi jotain lastentauteja, mutta ei ole tullut, hän toteaa.

RMK:n erikoisuutena on sähkömoottori, joka sijaitsee takavanteen sisällä. Keksintö on Saukkion käsialaa.

Takavanteen sähkömoottori päästää käynnistettäessä sporttisen inahduksen.

– Mitä kovempaa vanne pyörii, sitä enemmän kuuluu mekaanista ääntä. Ääni on kuitenkin hiljainen, kuin kaukaisuudessa ajava kaksitahtimopo. Kun nopeus on yli 40 kilometriä tunnissa, ääni jää rengasmelun alle, Saukkio kertoo.

Saukkion mukaan pyörän muotokieli rikkoo yleisiä pyörien tyylisuuntia.

– Tämä näyttää kyykkypyörältä, mutta runkolinjat ovat kuin bobberista. Mielestäni RMK E2 on eniten roadster-tyylinen, sellainen, jolla kruisaillaan ja nautitaan elämästä.