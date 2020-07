Suomeenkin tuotava ökyauto romahti nolosti laatututkimuksen jumboksi – Dacia yllätysmenestyjä

Brittiläinen vakuutusyhtiö Warrantywise on julkistanut joka vuotisen luotettavuusmittarinsa (Reliability Index). Yhtiö listaa merkeittäin ja malleittain korjauskerrat ja -kulut autoilta, jotka ovat vähintään kolme vuotta vanhoja.

Vaikka ulkomailla tehtäviä luotettavuus- ja laatumittauksia ei kannata Suomessa lukea liian tarkasti erilaisten olosuhteiden vuoksi, tämä tutkimus on täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Hämmästyttävin on vakuutusyhtiön lista epäluotettavimmista automalleista: 1) Bentley Continental GT, 2) Audi A7, 3) BMW X6, 4) Porsche Cayenne.

Neljän kärki täyttyy siis automalleista, jotka ovat hinnakkaita ja ovat premium-malleina saaneet korkeat odotusarvot luotettavuudesta.

Tutkimuksen mukaan hinnakkaat autot ovat vikatilaston kärjessä, koska niissä on paljon esimerkiksi sähkölaitteisiin ja jousitukseen tulleita vikoja. Premium-autoissa on perusperheautoja enemmän elektroniikkaa ja hienostuneemmat jousitusjärjestelmät, jotka myös nostavat korjausten keskihinnat korkeiksi.

Dacia yllätti brittitutkimuksessa. Alhaisilla hinnoilla ylpeilevä romanialaisbrändi oli viidenneksi luotettavin automerkki. Kuva: Timo Nieminen

Epäluotettavimpien listan ykkönen Bentley Continental GT on siitä mielenkiintoinen auto, että Bentleyn virallinen maahantuonti käynnistyi Suomessa viime vuoden lopulla. Bentley Continental GT on K-Auton maahantuomien mallien listalla, mutta yhtään ensirekisteröintiä ei näy suomalaisissa tilastoissa. Tuontimalliston lähtöhinta Continentalille on 409 900 euroa.

Bentleyn keskimääräiset korjauskustannukset Britanniassa ovat huikeat 2 260 puntaa eli 2 480 euroa.

Myös luotettavimpien automallien neljän kärki on yllättävä: 1) Lexus RX, 2) Honda Jazz, 3) Mitsubishi ASX, 4) Dacia Sandero.

Etenkin Dacian Sanderon neljäs sija luotettavimpien mallien listalla ja Dacian viides sija merkkien listalla saattavat olla monille iso yllätys. Dacian suomalainen mainoslause "koirat haukkuvat – Dacia kulkee" on tämän tutkimuksen valossa enemmän kuin perusteltu.