Suosittuun Honda CR-V-mallistoon tuli tarjolle neliveto hybridi – katso koeajovideo tästä

Hybridiversiota on jo odotettu Suomeen, koska se pudottaa pelkästään bensiinikäyttöisen auton kulutuslukemia. Maailmalla CR-V:n hybridiversiota on myyty jo yli vuosi, joten auto ja tekniikka ovat olleet valmiina.

Itse voimalinja on jo koeajon arvoinen. Vaihteistoa ei ole ollenkaan. Sähkömoottoreita on kaksi ja yksi bensiinimoottori. Toinen sähkömoottoreista toimii generaattorina ja toinen on ajomoottori. Sähkömoottorin teho on 184 hevosvoimaa ja se on samalla koko auton teholukema. Polttomoottori on Atkinson-työkiertoa käyttävä 2,0-litran bensiinimoottori.

Honda CR-V voi kulkea kolmen eri voimanlähteen avulla. Pelkästään sähköllä, välillä sähkö- ja polttomoottoreiden yhdessä kuljettamana tai pelkästään bensiinimoottorilla. Liikkeellelähtö tapahtuu aina sähkömoottorilla. Hybrid Drive-asennossa polttomoottori pyörittää generaattoria, jonka sähkö menee ajomoottorina toimivalle sähkömoottorille. Engine Drive-tilassa kytkin lukitsee polttomoottorin voiman suoraan pyörille. Tätä ominaisuutta voi käyttää vain maantienopeuksissa.

Monimutkaista, mutta toimivaa. Voimansiirto toimii loistavasti, vaihteiston nykäyksiä ei edes kaipaa. Kaupunkiajossa auto on erittäin hiljainen. Jousitus on jämäkkä, eikä auto kallistele liikoja kurveissa. Maantiellä CR-V on suuntavakaa ja rauhallinen ajettava. Ohjaus tuntuu äkkiseltään jäykältä, mutta toiselta tarkalta ja hyvin keskittävältä.

Ulkonäöllisesti auto on sama kuin viime lokakuussa julkistettu malli. Hieno muotoilu, hyvät sisätilat, katumaasturin reilu korkeus ja siisti viimeistely. Uutuus ajettavana Jyväskylän Rinta-Joupilla.

Katso koeajovideo nelivetohybridistä.