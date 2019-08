Sylissä oleva koira on kolarissa vaaraksi muille matkustajille – näin kuljetat koiraa autossa turvallisesti

Koiran turvavaljaille tai -häkeille ei ole lain määrittämää tasoa eikä luotettavia törmäystestejä. Jotkut valmistajat testaavat itse tuotteitaan, mutta mainoslauseisiin ei Liikenneturvan mukaan kannata luottaa.

Koiraharrastaja ja Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen sanoo, että Suomessakin alkaa olla painetta siihen, että koirien turvatuotteita olisi testattu ulkopuolisen tekemillä testeillä.

– Koirien omistajilta on tullut kyselyjä, onko koirien valjaille tai häkeille tehty törmäystestejä. Tietooni ei ole tullut, että Suomessa niitä olisi tehty.

Hän muistuttaa, että jos eläin on jätetty kiinnittämättä autoon ja se on törmäystilanteessa aiheuttanut vahinkoa ihmisille, kuljettaja vastaa oikeudessa koiran kiinnittämättä jättämisestä yhtä lailla kuin tilanteesta, jossa irti oleva eläin on aiheuttanut vaaratilanteen ajon aikana.

Eläinsuojelulaki sanoo, että koiralle tulee jättää riittävä tila autossa. Koiraa ei myöskään saa laittaa umpinaiseen, pimeään tavaratilaan, jonka lämpötilaa ei voi säädellä.

Liikenneturva opastaa, että lemmikkiä ei saa kuljettaa vapaana tavaratilassa, josta on avoin yhteys matkustajatilaan, jotta eläin ei pääse häiritsemään kuljettajaa eikä karkaa ulos ovia tai ikkunoita avattaessa. Avoin yhteys on esimerkiksi farmarimallisessa autossa. Koiran turvallinen ja hyvinvointia ylläpitävä kuljetus tapahtuu tukevassa häkissä avoimessa tavaratilassa tai takapenkillä erillisissä turvavaljaissa. Tavaratilan häkki on kiinnitetty auton rakenteisiin. Turvavaljaat kiinnitetään turvavöihin tai matkatavaroiden kiinnityslenkkeihin.

Jos eläin on matkustajan sylissä ilman valjaita, se voi kolaritilanteessa olla vaaraksi muille matkustajille, kuten kaikki matkustamossa olevat irtotavarat.

Turvalliset valjaat tunnistaa siitä, että ne on tehty leveästä ja kestävästä turvavyö- tai kuormansidontanauhasta. Leveä nauha ja valjasrakenne jakavat voiman laajalle alueelle, jolloin koiran mahdollisuudet selviytyä kolarista ovat paremmat. Taskinen suosittelee myös varmistamaan saumat sekä lukot, joiden tulisi olla metalliset. Ihmisille tarkoitetuissa turvavöissä eläin ei välttämättä pysy kiinni.

Pieni eläin voi matkustaa myös vankkarakenteisessa, metallisessa kuljetuslaatikossa, joka on kiinnitetty autoon turvavyöllä. Kevytrakenteisesta, kankaisesta kuljetuslaatikosta eläin tulee törmäystilanteessa läpi.

– Jos kuljetetaan isoa koiraa tai useita koiria, on selvää, että henkilöauton sisätilat eivät riitä, vaan tarvitaan isompi auto, Taskinen sanoo.

Koira on hyvä kouluttaa pentuna matkustamiseen. Keski-Suomen Kennelpiirin sihteeri Anu Lintula suosittelee makupalojen antamista ensimmäisten matkojen aikana: kuljettaja keskittyy ajoon, ja matkustaja tarjoaa lemmikille herkkuja.

Toiset koirat sopeutuvat hänen mukaansa matkustamiseen helpommin kuin toiset. Lintulan mukaan rotujen välillä ei ole eroja, vaan erot ovat yksilöllisiä.

– Kouluttamisen tavoitteena on saada koira tuntemaan olonsa turvalliseksi. Jotkut yksilöt voivat pelätä matkustamista niin, että lamaantuvat täysin. Yleensä koira kuitenkin ääntelee, kun se on peloissaan tai yksin, sanoo Lintula.

Tuula Taskisen mukaan koira voi pelätä matkustamista tai saada matkapahoinvointia, jos sitä on kuljetettu liian varhain autossa, ja se on tullut ensimmäisellä matkallaan pahoinvoivaksi.

– Toisilla koirilla tasapainoaisti kehittyy hitaammin, jolloin ne saavat pahoinvointioireita vanhempana.

Koiran pitäisi päästä matkan aikana makuulta ylös jaloilleen. Koiran kanssa matkustettaessa on muistettava pitää riittävän usein jaloittelu-, tarpeidenteko- ja ruokataukoja ja antaa riittävästi vettä. Eikä tietenkään koskaan jättää eläintä kesällä kuumaan autoon.