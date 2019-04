Tähän kaistanvaihtajien kolariin ei löydy syyllistä

Autot ja liikenne -teeman toimitukseen tuli alkuviikosta erinomainen lukijakysymys.

Niin erinomainen, että siihen on täytynyt etsiä mielipiteitä niin liikenneturvallisuuden asiantuntijoilta, vakuutusyhtiöiltä kuin poliisiltakin. Eikä silti ole päästy juuri alkuperäistä arvailua pidemmälle.

Lukijakysymys kuului kokonaisuudessaan näin: "Jos on kolme samaan suuntaan vievää kaistaa ja kaksi autoa kolaroi vaihtaessaan yhtä aikaa keskikaistalle, kumpi on syyllinen. Lähtökohtana on lisäksi se, että molemmilla autoilla on todellinen tarve vaihtaa kaistaa. Vasenta kaistaa ajava on juuri ohittanut keskikaistalla hitaammin liikkuvan ja oikealla kaistalla ajavalla on edessään hitaampi ajoneuvo. Mitä laki sanoo?"

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen toteaa, että laki ei tee tässä tapauksessa eroa vasemmalle tai oikealla kaistaa vaihtavien välillä. Toisin sanoen mitään risteysajon kaltaista säädöstä väistämisvelvollisuudesta ei ole.

– Kumpaakin autoa koskee tieliikennelain 21. pykälä ajoneuvon siirtämisestä sivusuunnassa. Siinä todetaan, että kuljettaja saa lähteä liikkeelle tien reunasta, vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtää ajoneuvoa sivusuunnassa vain, milloin se voi tapahtua vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä.

– Näin ollen sanoisin, että mikäli tilanteeseen ei liity mitään muuta olennaista, kyseessä on fifty/fifty -tilanne, toteaa Valtonen.

Tämä tarkoittaa, että poliisitutkinnan jälkeen molempia kolarin osapuolia kehotettaisiin hoitamaan oman autonsa vahingot yhdessä vakuutusyhtiönsä kanssa. Lisäksi molemmat kuljettajat saisivat pienen sakon varomattomuudesta liikenteessä.