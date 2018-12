Tällä autoesittelyllä on 2,5 miljoonaa katselukertaa – saatko sinäkin siitä aivo-orgasmin?

Niinpä. Joku lähetti autotoimituksen sähköpostiin ihan ilkeyttään linkin, jonka takaa löytyi 24 minuuttia kestävä Tesla Model X:n esittelyvideo. Kannattaa kuulkaa katsoa, sanottiin sähköpostin saateviestissä. Noin 2,5 miljoonaa ihmistä on jo niin tehnyt.

Videolla viehkeä blondi esittelee Teslan melko perinpohjaisesti. Tyyli on rauhallinen, mutta – miten sen nyt sanoisi – erittäin intiimi.

Tämän autoesittelyn suosion avain on ASMR (engl. Autonomous Sensory Meridian Response). ASMR:n on tarkoitus tuottaa rauhoittavia aistielämyksiä, joita on usein kutsuttu jopa aivo-orgasmeiksi. Monien ihmisten sanotaan tuntevan ASMR:n kaikkialla kehossaan, toisille se on yhdentekevää ja tarkoituksetonta höpinää.

Miljoonat ihmiset käyttävät ASMR-videoita nukahtamiseen. Videoista suosituimpia on katsottu kymmeniä miljoonia kertoja, mikä ainakin todistaa, että maailmassa on paljon unettomuutta.

Autotoimitus ei ole testannut neiti Whiten hunajaäänisen Tesla-liturgian tehoa unentuojana.

Kesken tämän videon nukahtaneelle uskallamme kuitenkin ennustaa samankaltaisia unia, joilla ASMR-leidi kuvailee Teslan istuinmateriaaleja eli "pehmeästi vartaloa hyväileviä".

Katso video alta.