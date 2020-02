Tällaista kuvaa autotehtaasta et ole ikinä nähnyt – Myös erikoisella tavalla tehty auto mykistää

Kolmiulotteinen eli 3D-tulostus on ollut jo hyvän aikaa käytössä ajoneuvoteollisuudessa. Ruotsalainen autonvalmistaja Koenigsegg ja lentokonevalmistaja Airbus kuuluvat 3D:n käytön edelläkävijöihin. Viime vuosina on monia harrasteajoneuvojen osia alettu tulostaa kolmiulotteisesti, koska varaosien löytäminen on vaikeaa.

Maaliskuussa järjestettävän Geneven autonäyttelyn kirkkaimmaksi tähdeksi nouseva Czinger 21C on toistaiseksi pisimmälle viety 3D-auto.

Kuvat ja videot Czingerin tehtaalta Los Angelesista paljastavat pitkän rivin suuria 3D-tulostimia. Czinger ei ole täsmälleen kertonut, mitkä osat sen 21C-hyperautossa tulevat tulostimista, mutta yrityksen perustajan Kevin Czingerin mukaan "iso osa autosta on tulostettua".

Uuden valmistustavan lopputulos: Czinger 21C -hyperhybridiauto. Kuva: Czinger Vehicles Inc.

Tulostimissa voidaan käyttää materiaaleina esimerkiksi metallia ja muovia. Czingerin mukaan tulostamalla saadaan edullisia, kestäviä ja helposti kierrätettäviä osia.

– Me olemme nykyajan käsityöläisiä, joiden työkaluna on huipputeknologia. Olemme ainakin jonkinasteisia tienraivaajia, joten työkalut on pitänyt kehittää itse täyttämään omat tarpeet. Haluaisimme Czingerin olemme 3D:n käytössä viisi korttelinmittaa muita autonvalmistajia edellä... Ehkä olemmekin, sanoo Czinger.

Czinger 21C on hybridihyperauto, jota vievät 2,9-litrainen V8-tuplaturbo ja kaksi sähkömoottoria. Kokonaistehoksi autolle ilmoitetaan 1 250 hevosvoimaa, ja kiihtyvyydeksi nollasta sataan 1,9 sekuntia. Auto painaa noin 1 250 kiloa, joten teho-painosuhde on 1:1.

Czinger kertoo rajaavansa 21C.n valmistusmääräksi 80. Auton hinta on 1,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli 1,57 miljoonaa euroa.