Tämä auto kerää katseita liikenteessä – "Tulin kaupasta ja siinä oli auton vierellä yhdeksän miestä ihmettelemässä", kertoo omistaja

Kun Lincoln Continental Mark IV lipuu testattavaksi Jyväskylän satamaan, ei toimittajan tarvitse miettiä erottaako hän sen muista autoista. Kyllä erottaa. Väritykseltään marjapuuroisella maantielaivalla on pituutta melkein kuusi metriä ja leveyttäkin yli kaksi. Omistajan avovaimo Kirsi Kallionpää luonnehtii nokkapeltiä osuvasti pienen yksiön kokoiseksi. Sellainen se tosiaan on. Sen päällä loikoilisi pitkäkin mies ilman, että varpaat vilkkuisivat konepellin yli.

Auton omistaja, 56-vuotias Pekka Kettunen haaveili pitkään vuosimallin 1972–1976 Lincoln Continentalista eli Mark IV:stä. Kun sellainen sitten osui silmiin viime vuonna, osti hän sen avovaimolta salaa – Vai onko se salaa, jos ei vain tule asiasta etukäteen kertoneeksi?

Kettunen arvasi, että ostosuunnitelmat eivät nosta kotona ”hip huraa” -huutoja, mutta jos auton ajaa pihaan, siihen on vaikea olla rakastumatta. Näin kävi.

– Kyllä tämä aika ihana on, Kallionpää myöntää.

Hän tähdentää olevansa loputtomiin jatkuvan nokkapellin takia autossa vain kyytiläinen. Rattiin hän ei tartu. Kettunenkin myöntää, että koko tuo omia haasteitaan.

– Ajan ammatikseni autoja ja huomasin tätä hakiessani, että kuorma-autolla mahdun melkein joka paikkaan, mutta tällä en kyllä mahdu, hän hymyilee.

Sitten lähdetään ajelulle. Pelkääjän paikan istuin on keskivertoa mukavampi nojatuoli. Turvavyön kiinnittäminen tuottaa pikkuisen ongelmia, mutta Kettunen lohduttaa, ettei toimittaja ole ensimmäinen eikä viimeinen jonka vyön hän kiinnittää.

Kun vyö on kiinni, vasemmallekin puolella lasketaan muhkea käsinoja. Sitten varpaat viininpunaiselle karvamatolle ja menoksi.

Vaikka Lincoln hyrisee matalaa jenkkimurinaa ulospäin, sisällä on kummallisen hiljaista. Kun liikkuvassa autossa nauhoittaa haastattelua, on lopputulos usein huriseva ja koliseva epäselvä tallenne. Lincolnissa tätä ongelmaa ei ole. Kun äänitettä kuuntelee jälkikäteen, ei nauhasta arvaisi, että ollaan liikkeellä. Sitäkin on vaikea uskoa, että alla on 43-vuotias auto, niin pehmeää ja lipuvaa sen kyyti on.

Vuoden 1976 Mark IV on erityinen siksi, että siitä tehtiin niin sanottuja designer series -editioita, joiden suunnitteluun osallistui neljä muotitaloa (Bill Blass, Cartier, Givenchy ja Pucci). Kettunen sanoo, että hänen Lincolninsa ei ole kokonaisuudessaan Cartier editio, mutta siinä on lukuisia erikoismallin luksusosia, kuten kojelautaa koristava Cartierin kello, nahkasisustus ja red rosé väritys. Jos Lincoln olisi varsinainen Cartier-auto, sen penkit olisivat harmaat ja takaosan oopperaikkunasta löytyisi Lincolnin logon ohella Cartierin signeeraus. Nyt ikkunassa on vain logo.

Autossa on muitakin hienouksia, kuten esimerkiksi alipainetekniikalla toimivat automaattiset valot, vaijerisäädettävät sivupeilit, sähkösäätöiset penkit ja ovien tupakansytyttimet.

– Lincoln on mielestäni amerikkalaisista autoista se kaikkein loistokkain ja varusteluiltaan paras. Loncolneja sanotaan presidenttien autoiksi sillä niissä panostetaan nimenomaan ajo-ominaisuuteen, hiljaisuuteen ja hyvään kyytiin. Jousituksen ja tiivistykset ovat sellaista luokkaa, että eurooppalaiset autot eivät niille pärjää.

Kettusella on pitkä kokemus Amerikan autoista. Sellaisia oli jo hänen vanhemmillaan ja kun Kettunen ajoi 90-luvulla kilpaa Euroopan kiihdytysajoissa, alla ulvoi amerikkalainen auto.

– Ajoin viisi kesää veljeni kanssa kiihdytysajoja ja talvet tein muita töitä. Alla oli erikoisvalmisteisia kilpa-autoja. Suomen mestaruuksia tuli useampi ja EM-kisoissa toinen sija.

Kun Kettunen lopetti kiihdytysajot, meni pitkään, ettei häntä nähty kisoissa. Oli helpompi pysyä kokonaan poissa, kuin siirtyä heti yleisöön.

– Kiihdytysajot on sellainen isojen poikien meganolelu. Se vaatii paljon rakentamista, huoltamista ja säätämistä, Kettunen hymyilee.

Säätäminen kuuluu myös jenkkiautoharrastukseen. Jos jakoavain ei pysy kädessä ja auton mekaniikka on täysin vieras, käy harrastus kalliiksi ja hankalaksi.

Enää Kettusta ei kiinnosta niinkään vauhti vaan hyvä ajotuntuma.

– Lincolnilla mennään hissuksiin, katellaan ja ihmetellään. Tämä on erittäin miellyttävä ajaa, mukavan tehokas näin isoksi ja äärettömän hiljainen. Vanhentuvan herrasmiehen auto.

Takapenkiltä kuuluu naurua ja sitten vieno pyyntö:

– Saisiko vanhentuvalta herrasmieheltä vähän ikkunaa kiinni kun takapenkillä rouvan tukka oikein hulmuaa, Kirsi Kallionpää.

Lincolnilla saa kanssaihmisten jakamattoman huomion. Kun Kettunen lähti autollaan ensimmäistä kertaa ruokakauppaan, kesti vartin pistäytyminen puolitoistatuntia. Tämä ei johtunut yksin siitä, että parkkipaikan löytäminen on astetta haasteellisempaa, kun alla on kaksi peräkkäistä tyhjää ruutua tarvitseva kaara.

– Tulin kaupasta ja siinä oli auton vierellä yhdeksän miestä ihmettelemässä, hän naurahtaa.

Vaaleanpunainen valtamerilaiva aiheuttaa aina reaktioita. Nämä ovat poikkeuksetta positiivisia. Autolle hymyillään ja vilkutetaan. Toimittaja huomaa tämän myös koeajon aikana. Monelta jää sana kesken tai katse kääntyy. Hymy on herkässä myös auton sisäpuolella.