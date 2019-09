Tämä auto nimettiin "täydellisen sopivaksi" – Paljon luvannut Škoda Kamiq myös antaa runsaasti

Kun auton mallinimeksi on annettu ”täydellisen sopiva”, se asettaa odotukset korkealle. Škodan uusi katumaasturi Kamiq sai ensi-iltansa Geneven autonäyttelyssä keväällä. Nyt se on päässyt tositoimiin lehdistön koeajettavaksi Ranskasa. Suomessa Kamiq lanseerataan loka-marraskuussa.

Alsacen vaihtelevat maisemat tarjoavat pätevät puitteet ensituntuman ottamiseen Kamiqista. Reitillä on kiharaisia vuoristoteitä, kapeita kylänraitteja ja vauhdikkaita moottoriteitä.

Lähden matkaan moottorivalikoiman tehoiltaan keskimmäisellä versiolla. 1-litraiseen bensakoneeseen on pakattu hevosvoimia 115 (85 kW) ja vääntöä on 200 newtonmetriä. Maahantuojan mukaan Suomessa odotetaan eniten menekkiä isommalle 1,5 litran moottorille. Diesel-vaihtoehtoa ei ole meille tulossa, mutta kaasuversio tulee. Kamiq on Škodan maastureista ensimmäinen, joka kulkee myös kaasulla.

Kamiq on aina etuvetoinen. Se riittänee useimmille, koska kyseessä on kompakti katumaasturi eikä ronski työjuhta. Škoda asettaa tulokkaan segmenttiin crossover SUV.

Kuljettajan on helppo luottaa Kamiqiin. Auto kiihtyy jouheasti maantiellä, kipuaa vaivattomasti rinteillä ja kurvaa mutkateillä varmoin ottein. Reilu 18,8 senttimetrin maavara, joka on lähes 4 senttimetriä korkeampi kuin Škoda Scalassa, antaa luvan poiketa myös rouheammille kärrypoluille.

Parin päivän testailun jälkeen kuskin tunnelmat olivat korkealla. Sitä ei latistanut edes Laura, jonka pitäisi olla kuskin puheeseen vastaava digitaalinen avustaja. Emme ymmärtäneet toisiamme, mutta ehkä toisella meistä oli huonompi päivä.

Kamiq lunastaa odotukset ja on, jos ei nyt sentään täydellinen, niin erittäin hyvä tulokas Škodan katumaasturimallistoon.

Jyväskylässä Škodat myy Veljekset Laakkonen Oy.