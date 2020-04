"Tämä ei ole tieteiselokuvaa, vaan autoilun tulevaisuus" – Polestarilta huikeat uudet kuvat Preceptistä

Volvosta omaksi brändikseen irrotettu sähköautojen valmistaja Polestar on julkaissut uusia kuvia koemallistaan Preceptistä. Kuvat konseptiautosta ja toimitusjohtaja Thomas Ingenlathin lausunnot Polestarin suunnitelmista kertovat, että ajat Volvon söpönä tytäryhtiönä ovat ohi. Polestar on tosissaan haastamassa esimerkiksi Teslan.

– Precept näyttää, mihin Polestar on matkalla. Se osoittaa tavoitteemme muotoilussa, kestävässä kehityksessä ja digitaalisuudessa. Precept on näyte autoilun todellisesta tulevaisuudesta, ei mikään utuinen päiväunelma tai ote tieteiselokuvasta, sanoo Ingenlath.

Polestarin kaksi ensimmäistä mallia (mallinimiltään 1 ja 2) nojasivat vahvasti Volvon tuotantoon. Samoin tuleva katumaasturi Polestar 3 on vahvasti Volvo-henkinen.

– Precept sen sijaan on koemalli, joka kertoo mihin Polestar tähtää ja miksi Polestar-brändistä tulee automaailman varteenotettava vaikuttaja, toteaa Ingenlath.

Polestar Precept on tyylikäs täyssähköauto, joka on helppo kuvitella haastamaan Teslan Model S. Preceptin akseliväli on 3,1 metriä, joten neljälle matkustajalle riittää ainakin jalkatilaa eikä isonkaan akuston sijoittaminen ole vaikeaa.

Autossa on sensoreita ja kameroita joka lähtöön, ja taustapeilitkin korvataan videokuvalla.

Sisätilojen materiaaleissa kierrätys on kunniassaan. Polestar sanoo käyttävänsä sisämateriaaleja, joissa on hyödynnetty muun muassa muovipulloja, pullonkorkkeja ja vanhoja kalaverkkoja.