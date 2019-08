Tämä nainen sai Suomen ainoan Toyota GR Supran erikoismallin: Tästä autosta en luovu ikinä!

Mia Miettinen on onnellinen uuden auton omistaja. Eikä minkä tahansa auton, vaan 340-hevosvoimaisen Toyota GR Supran, jonka perään kuolaavat monet urheiluautofanit, mutta vain harvat pääsevät käsiksi.

Vielä harvinaisemman Miettisen Suprasta tekee se, että se on Edition One eli erikoismalli, jota on valmistettu vain 300 kappaletta maailmassa. Erikoismalleja tulee Eurooppaan 90 kappaletta ja Suomeen vain tämä yksi ja ainoa yksilö.

Miettinen sai harvinaisen Supran avaimet käteen eilen Jyväskylässä MM-rallin avajaispäivänä. Hän kertoi luovutustilaisuudessa taustoja auton hankintaan.

– Minulla oli ilo ja kunnia päästä viime vuoden marraskuussa ensimmäisten potentiaalisten asiakkaiden kanssa kokeilemaan Supraa radalla Japanissa. Ihastuin ajokokemukseen niin paljon, että soitin heti Toyota Suomen toimitusjohtajalle, että jos te saatte Supran Suomeen, haluan ehdottomasti ostaa sen.

Toyota on Puuppolassa asuvalle Miettiselle läheinen automerkki, sillä hän on Tommi Mäkinen Racing Oy:n varatoimitusjohtaja. Mäkinen on puolestaan Toyota Gazoon Racingin tallipäällikkö ja Miettisen puoliso.

Kipinä urheiluauton rattiin syttyi kuitenkin jo kauan ennen nykyisiä Toyota-kytköksiä.

– Olin 19-vuotias ja Toyotan maahantuojalla kesätöissä. Sain sieltä MR2-urheiluauton lainaksi viikoksi. Se oli tosi kova juttu ja silloin päätin, että jos joskus tulee Toyotalta uusi urheiluauto, niin pyrin sellaisen itselleni hankkimaan.

Heinäkuun 31. päivä Mia Miettisen pitkä odotus palkittiin.

– Tästä autosta en luovu ikinä!