Tämä on laajan tutkimuksen pihein bensiiniauto – Suomessa maahantuoja myrkyttää sen myynnin

Brittiläinen What Car? -lehti teki laajan tutkimuksen bensiinikäyttöisten autojen todellisesta kulutuksesta. Yllätys ei ollut se, että jokaisen automallin todettiin kuluttavan enemmän bensiiniä kuin valmistaja ilmoittaa.

Suurempi yllätys on se, että Britannian markkinoiden pienikulutuksisin bensiiniauto oli katumaasturi. Tosin pieni sellainen eli Suzuki Ignis.

Ignis kulutti "arkiajoa mallintavassa tutkimuksessa" 4,3 litraa satasella. Taloudellisin versio oli etuvetoinen Ignis 1,2 SHVS, jota ei maahantuojan Suomi-valikoimassa edes ole.

Suzuki Ignis on suomalaisittain erikoinen automalli ennen muuta siksi, että sen myynti on hyvin pientä – etenkin jos mittapuuksi ottaa vaikkapa autolehtien ylistävät arviot. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa Suomessa ensirekisteröitiin neljä (4) Ignistä. Maahantuoja on onnistunut pitämään myyntimäärät olemattomina lokeroimalla Ignisin ulos suomalaisten jälleenmyyjien mallivalikoimasta.

Britannian kymmenen vähiten kuluttavan bensiiniauton listalle mahtuivat suomalaisille tutuista malleista myös esimerkiksi Dacia Sandero, Kia Picanto, Seat Ibiza, Seat Leon, Škoda Citigo ja Volkswagen Up.