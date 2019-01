Tämä pirteä ja pätevä peli vastaa monen sähköautoa harkitsevan toiveisiin

Kun työpäivän päätteeksi jumittaa pakokaasupilvessä liikennevaloissa, tekee mieli takaisin sähköauton rattiin. Oma bensa-auto ja kaltaisensa tupruttajat tuntuvat tunkkaisilta ja vanhanaikaisilta, kun on fiilistellyt Hyundain sähkötulokasta Kona electricia.

Tätä katumaasturia on odotettu, sillä se vastaa monen sähköautoa harkitsevan toiveisiin. Siinä on suuri akkukapasiteetti ja pitkä toimintamatka. Koska hinta jää alle 50 000 euroon, voi siitä vähentää 2000 euroa valtion sähköauton hankintatukea.

Sähköautoiluhistoriani on tynkä. Testasin Teslan Model S:ää neljä vuotta sitten ja sen jälkeen olen käynyt harvakseltaan kokeilemassa hybridi- ja täyssähköautoja. Kun aloittaa huipulta, on lasku jyrkkä. Toki uusilla leluilla on hauska leikkiä, mutta Teslan jälkeen en ole hihkunut innosta.

Hyundai Kona electricin puikoissa teki mieli hieman hihkua. Nyt on toimiva hinta-laatu-paketti, siisti peli arkiajeluihin ja mukava matkakaveri pidemmillekin taipaleille.

Sähkö-Konan 64 kWh:n akulle luvataan yhdellä latauksella jopa 449 kilometriä toimintamatkaa. Se riittäisi kattamaan monen päivän ajotarpeeni, mutta tällä kertaa aikaa on pienempään pyrähdykseen.

Jyväskylän Autotarvikkeen Hyundai-tuotevastaava Jaakko Immonen opastaa aluksi testaajan sähköauton tavoille. Se sujuu nopeasti, sillä toisin kuin kokemattomat saattavat luulla, sähköautolla ajaminen on helppoa. Varustukseltaan sähköversio ei häviä polttomoottoriautolle, vaan päinvastoin tarjoaa jopa enemmän ominaisuuksia.

Digitaalinen mittaristo näyttää dataa esimerkiksi energiankulutuksesta ja akun varaustasosta. Koska Kona on ladattu valmiiksi koeajoa varten, siinä on latinkia yllin kyllin koeajolle. Ajelen huolettomasti enkä vilkuile kulutuslukemia. Valmistajan ilmoittama WLTP-sähkönkulutus on 15,4 kWh sadalla kilometrillä. Autossa on 50 kW:n ja 100 kW:n pikalatausvalmiudet.

Koeajoautossa on runsas Style-varustetaso, johon kuuluvat sähkökäyttöiset etuistuimet. On miellyttävää, että sopivaa ajoasentoa ei tarvitse pumppailla käsikopelolla. Sen sijaan sähkötoiminen takaluukku ei kuulunut settiin.

Pidän kuljettajan näkökenttään nousevasta heijastusnäytöstä, joka tekee nopeuden tarkkailusta helppoa. Plussaa myös siitä, että ohjaamon keskikonsolissa on polttomoottoriversiosta poikkeavasti enemmän lasku- ja säilytystilaa, sillä vaihdenuppi on korvattu tyylikkäästi litteillä valintapainikkeilla.

Sähkö-Konan 204 hevosvoimaa kiihdyttää etuvetoisen maasturin reippaaseen menoon. Kattokaiteet kannattavat 80 kilon painon ja tavaratila vetää 332 litraa. Lisäksi välipohjan alla on säilytystilaa latausjohdoille ja vararenkaalle. Peräkoukkua ei ole tarjolla.

Hyundai-myyjä Immonen luottaa siihen, että uuden sähkö-Konan toimitusajat rullaavat hyvin eivätkä veny kohtuuttoman pitkäksi.

– Jos nyt alkuvuodesta tilataan uusi auto tehtaalta, se on 6-8 kuukauden kuluttua Suomessa.

Hyundait myy Jyväskylässä Jyväskylän Autotarvike Oy Sorastajantiellä.