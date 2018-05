Tämäkin kummajainen esittäytyy Autokauppapäivässä

Jyväskylän Autokauppapäivässä on 70 koeajettavaa automallia. Lisäksi Lutakonaukiolla näyttäytyy lauantaina 70 automallia niin sanotussa kylmäesittelyssä eli ilman mahdollisuutta koeajoon. Tuohon joukkoon mahtuu sitä ja tätä – sekä jotakin siitä väliltäkin.

Yksi erikoisimmista ja helpommin havaittavista kulkupeleistä on Renaultin Twizy.

Twizy on täyssähköinen ajoneuvo, jossa valmistaja on pyrkinyt yhdistämään kaksi-, kolme- ja nelipyöräisten parhaat puolet. Istumapaikkoja Twizyssä on kaksi, ja ajokin kokoonaispituus on 2,34 metriä eli noin puolet keskikokoisen perheauton mitasta.

Autoon on helppo mennä, sillä ylös nousevat ja siten vähän tilaa vievät ovet paljastavat suuren kulkuaukon. Hyvän ajoasennon löytäminen onkin sitten ihan toinen tarina, sillä säätömahdollisuudet ovat kovin rajalliset. Sisätilat ovat sen verran karut ja muoviset, että ne tuovat mieleen ennemmin mönkijän kuin henkilöauton.

Twizystä on tarjolla kaksi tehoversiota. Säyseämmän eli Twizy 45:n moottorin teho on neljä kilowattia, ja sen voi rekisteröidä mopoautoksi.

Tehokkaammassa Twizy 80:ssä on tehoja 17 hevosvoimaa (13 kW), ja huippunopeus on 80 km/h. Järeämpi versio rekisteröidään Suomen lain mukaan L7e-luokan nelipyöräksi, joten ajaminen vaatii B-ajokortin.

Sähköakun kapasiteetin luvataan riittävän sadan kilometrin ajoon ilman latausta, mutta käytännössä on tyytyminen noin 70 kilometriin. Tavallisesta kotipistorasiasta saa akun täyteen latinkiin 3,5 tunnissa.

Renault Twizy 45:n hinta on 12 690 euroa ja Twizy 80:n 13 990 euroa.

Autokauppapäivä järjestetään Lutakonaukiolla lauantaina 5. toukokuuta kello 10–14.