Tässä auto sinulle, jos haluat näyttää keskisormea liikenteessä

Oletko miettinyt, että miltä tuntuisi omistaa auto, jossa on törkeä ja provosoiva rekisteritunnus sekä kolmatta tonnia maksava teippaus? Nyt tällaista haluavalle tarjotaan vaihtoehto Jyväskylän Käyttöautossa 43 990 euron hintaan.

Epäilemättä moni käytettyä autoa etsivistä kääntyy pois nähdessään rekisteritunnuksen FU-2 (englannin katuslangissa lyhennys sanonnasta fuck you too), mutta me halusimme viedä juuri tämän auton koeajolle.

Ford Focus RS on vuosimallia 2016. Sillä on ajettu 39 000 kilometriä. Se ei ole paljon.

Autossa oleva rekisteritunnus on tietenkin ostettu erikseen, joten kyse ei ole mistään sattumakilvistä. Nykyään vastaavilla erikoiskilvillä on hintaa 750 euroa.

Tehoa auton 2,3-litraisessa bensiinimoottorissa on 350 hevosvoimaa, joten ryminää riittää. Vääntömomenttia koneesta löytyy 440 newtonmetriä. Samaisen moottorin löytää myös Ford Mustangista, vaikka varsinaisesti se on tarkoitettu tähän Focus RS:ään. Vaihteiston virkaa hoitaa tässä autossa manuaali. Autossa on neliveto.

Vaikka kojelauta on kuin Focuksen vakiomallista, on joistakin yksityiskohdista helppo huomata, ettei tämä yksilö ole vakio. Kojelaudassa on lisämittaristo, josta näkee esimerkiksi turbon ahtopaineen.

Recaron kuppimalliset penkit ovat tukevat istua. Ne eivät välttämättä sovellu huonoselkäiselle, mutta esimerkiksi rataharrastuksessa toimivat timanttisesti – jos vain kuskin selkä on kunnossa.

Alusta on perusmallin Focusta jäykempi, mutta urheilullisuuden nimissä se kuuluu asiaan. Myös auton puskurit, niin edessä kuin takana, poikkeavat vakiomallista.

Sitten maantielle. Liekö rekisteritunnuksesta johtuvaa, että kuljettajan tunnelma tässä autossa on alkuun hieman kuumottava. Mutta kaikkeen tottuu, ja lopulta koen oloni jo rentoutuneeksi.

Moottoritiellä huomaan auton menohalut – joita muuten riittää. Focus RS:n tehojen kokeileminen kannattaa jättää suljetulle radalle. Autotoimittaja tuntee tässä vaiheessa vastuunsa ja muistuttaa, että liikenteen nopeusrajoitukset ovat noudatettaviksi tehtyjä.

Arkikäyttöönkin Ford Focus RS voisi sopia, mikäli edes joskus olisi mahdollisuus käydä päästämässä höyryjä moottoriradalla. Autokin kertoo saman, kun rupean perehtymään auton ajoasetuksiin. Kun laitan ajotavaksi Drift Moden, näyttöön ilmaantuu varoitus, jossa ilmoitetaan tämän asetuksen käytön olevan sallittu vain radalla. Uskon tämän, ja kytken Drift Moden pois.

Drift Mode muuttaa auton olemusta siten, että kumi palaa asfaltilla herkästi. Auton äänimaailma on perusasetuksillakin varsin vaikuttava, ja paukkuäänen kuulee pakoputkista ilman ääriasetuksiakin.

Mihin tällaista autoa sitten tarvitaan?

Elämme pienten päästöjen ja yhteiskunnallisen vastuun kantamisen aikaa. Urheilullisen auton omistamisessa on kuitenkin puolensa, eikä autoharrastusta kannata tuomita sen enempää kuin muitakin ajanvietteitä.

Rekisteritunnus sen sijaan... Luopuisin siitä varsin nopeasti, jos tämä auto päätyisi haltuuni. Koeajon perusteella erityisrekisterikilvet ärsyttävät monia ihmisiä – ja varsinkin tämän Ford Focus RS:n kilvet.