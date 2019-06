Tässä on Jyväskylän sympaattisin auto – "Saako sitä silittää", kysyvät lapset Petri Hänniseltä

Kupla-Volkkareissa on aina annos vastustamatonta lavasäteilyä.

Jyväskyläläisen hierojan Petri Hännisen vuosimallin 1974 Kupla pistää kuitenkin sympatiamittareiden Richterin asteikot uusiksi. Näille lukemille päästään harvoin.

Tämän Kuplan salaisuus on pandahenkinen karvoitus.

– Rekisteriotteessakin lukee, että autossa on karvapinta. Auton edellinen omistaja on karvoituksen kymmenisen vuotta sitten tehnyt, ja muutoskatsastusta myöten hoitanut asiat kuntoon, sanoo Hänninen.

Hänninen sanoo, ettei tiedä autonsa karvapeitteen yksityiskohtia. Ne jäivät kiireessä kysymättä, kun kaupat piti lyödä lukkoon.

– Kuusi vuotta sitten huomasin auton jossakin. Siitä lähtien olen haaveillut sen ostamisesta. Kun Oulun lähellä asuva omistaja pisti sen keväällä myyntiin, aloin heti hieroa kauppaa.

– Edellinen omistaja sanoi, että hän myy auton, kun perhe on heittäytynyt karvakapinaan. Lapset olivat kuulemma kasvaneet sen verran isoiksi, etteivät enää kehdanneet nousta karva-Volkkarin kyytiin. Ja omistajan vaimon mielestä auto vei turhaan tilaa.

Volkkari on usein pysäköitynä Hännisen kotikulmilla Okkerinkadun varressa, lähellä Hippoksen liikuntapuistoa.

– Monet lapset käyvät kysymässä, että saako sitä silittää. Ovat sitten innoissaan, kun saa.

– Myös aikuisia se näyttää kovin naurattavan. Eräs ohikulkija sanoi, että hänellä on ollut elämässä pitkä vaikea jakso, mutta tuo karva-auto on saanut hänet vihdoin hymyilemään. Omaksi ilokseni sen ostin, mutta on toki ihanaa, jos voin autollani levittää hyvää mieltä, hymyilee Hänninen.

Hänninen sanoo, ettei hän ole ihan selvillä karvoituksen hoitamisesta.

– Kai minun pitää ainakin joku pehmeä harja ostaa. Parasta hoitoa on totta kai luvassa.