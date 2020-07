Tästä Teslasta tulee maailman kallein sähköauto – sillä on myös yllättävä Suomi-kytky

Sähköautot ovat sen verran nuori tuoteryhmä, ettei niistä ole ehtinyt tulla keräilyharvinaisuuksia. Autohuutokaupoissa pyydetään tuttuun tapaan miljoonia vanhoista polttomoottorisista klassikoista – täyssähköisten keräilykappaleiden aika tulee stten joskus.

Nyt on kuitenkin yksi täyssähköinen keräilykode ilmestynyt sveitsiläisen autokaupan verkkosivuille.

Kyseessä on alkuperäisen Tesla Roadsterin viimeinen tuotantolinjalta tullut yksilö. Autossa on VIN 2500 -merkintä todisteena siitä, että se on 2500. kappaleen valmistuserän viimeinen yksilö. Lisäksi autosta löytyy parinkymmenen Teslan työntekijän nimikirjoitus – myös Elon Musk on käynyt raapustamassa nimensä Roadster-tuotannon loppumisen kunniaksi.

Myytävällä autolla on ajettu vain 200 kilometriä.

Tesla Motors valmisti Roadsteria toimintansa alkuvaiheissa yhteistyössä Lotuksen kanssa. Auto rakennettiin Lotus Elisen koriin. Ensimmäinen Tesla Roadster valmistui vuonna 2008 ja viimeinen vuonna 2012. Sen jälkeen Tesla alkoi keskittyä ensimmäiseen täysin itse valmistamaansa tuotteeseen eli Model S -malliin.

Keräilykappaleeksi ponnahtaneen Tesla Roadsterin sisätiloista löytyy suomalaista osaamista. Kuva: Simon Crawford-Ash

Alkuperäisessä Tesla Roadsterissa on myös Suomi-kytky, sillä uusikaupunkilainen Novoplastik teki joitakin osia auton sisustukseen yhtenä lukuisista alihankkijoista.

Sveitsiläinen autoliike pyytää viimeisestä alkuperäisestä Tesla Roadsterista 1,39 miljoonaa euroa. Samalla autosta tiettävästi tulee maailman kallein sähköauto.

Tesla on ilmoittanut tuomassa uuden version Roadsterista myyntiin vuonna 2022. Yhtiö lupaa uuden Roadsterin olevan "maailman nopein auto, joka ottaa haltuunsa useita ennätyksiä suorituskyvyssä".