Tökeröä autosuunnittelua – tutkijat toruivat viittä Suomessakin suosittua automallia

Tämän tutkimuksen tulos ei yllätä ketään, joka on viime vuosina ajanut uusilla tai uudistuneilla automalleilla. Monissa autoissa tulee tunne, että näkyvyys ainakin johonkin suuntaan on kelvottoman kehno.

Enää ei tarvitse turvautua näkyvyyden heikkoudessa mutu-tuntumaan. Arvostettu brittiläinen kuluttajalehti Which? on mitannut laboratorio-oloissa satojen automallien kuljettajanäkyvyyden. Lehden päätelmä on, että Britanniassa myynnissä olevista automalleista 27 ansaitsee kuljettajan näkyvyydessä vain kaksi tähteä viidestä.

Kaksi tähteä merkitsee lehden mukaan liikenneturvallisuuden kannalta riittämätöntä näkyvyyttä. Tutkimuksen tekijät toteavat, että autojen sensorit, kamerat ja tutkat eivät korvaa kuljettajan esteettömiä näköhavaintoja. Samoin tutkimusraportissa muistutetaan, että surkeaa näkyvyyttä korvaavat turvalaitteet myydään usein lisävarusteina.

Pienessä Nissan Micrassa on paljon näkyvyyttä rajoittavia muotoja, eikä sensoreita ja kameroita saa kaikkiin malliversioihin edes lisävarusteena. Kuva: Nissan

Yleisin ongelma on kelvoton näkyvyys taakse. Se johtuu pääosin tyylikkyyden tavoittelusta. Tutkijoiden mukaan joillakin automerkeillä huonoa näkyvyyttä aiheuttaa alhaisten valmistuskustannusten tavoittelu.

Osa näkyvyysongelmista johtuu kiristyneistä turvallisuusvaatimuksista. Niiden takia autojen pilarit ovat usein paksuja, mikä saattaa rajata kuljettajan näkökenttää esimerkiksi etuviistoon.

Brittilehden alimpaan kategoriaan luokittelemista automalleista viisi on sellaisia, joita on Suomessa tänä vuonna ensirekisteröity merkittävä määrä. Ne ovat Dacia Duster, Dacia Sandero, Mercedes-Benz GLC Coupe, Nissan Micra ja Renault Megane.

Erityismoitteita saivat esimerkiksi Nissan Micran todella paksut pilarit ja Renault Meganen "kirjekuoren kokoinen takaikkuna". Mercedes-Benz GLC Coupén suunnittelijoita Which? arvosteli muotoilun asettamisesta turvallisuuden edelle.

Tutkijat kehottavat autoteollisuutta etsimään tyylin ja turvallisuuden järkevää tasapainoa, kun malliuudistuksia toteutetaan.