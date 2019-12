Törmäystesteissä synkkä päivä: Volkswagenin ovi irtosi ja katumaasturi kirjautti vuoden surkeimman tuloksen

Euro NCAP on tänä vuonna listannut törmäystesteissään lähinnä hyviä suorituksia. Vaikka testien vaatimustasoa on nostettu, täyttä viittä tähteä on jaettu usein ja kaikenlaisia ennätyksiäkin rikottu.

Tuoreimman, juuri julkistetun testiryhmän tulokset jättävät kuitenkin myös kysymyksiä ilmaan. Katumaasturi Jeep Renegade kirjautti testeissä koko vuoden huonoimmat yhteispisteet, mutta sai silti kolme tähteä.

Vielä suuremman yllätyksen testaajille aiheutti Volkswagenin tila-auto Sharan, jonka liukuovi irtosi törmäyksessä. Testaajien mukaan irtoava ovi ei pelkästään mahdollista matkustajien lentämistä ulos autosta, vaan monelaisia muitakin vaaroja kolaritilanteessa.

Nyt testatuista 11 automallista peräti yhdeksän jatkoi alkuvuoden mainiota turvallisuustasoa ja keräsi viisi tähteä. Nämä autot olivat Audi Q7, Ford Kuga, Ford Mondeo, Peugeot 2008 (perusvarusteltuna tosin vain 4 tähteä), Porsche Taycan, Renault Captur, Skoda Octavia, Subaru Forester ja Tesla Model X. Osa testatuista malleista ei ole uusia tai äskettäin päivitettyjä, vaan ne olivat nyt uusintatestissä.

Ovivammainen Volkswagen Sharan jäi yhteistuloksessa neljään tähteen.

Tesla Model X oli tämän testisarjan mallioppilas. Täyssähköauto sai aikuismatkustajien suojasta loistavat 98 prosenttia ja aktiivisesta turvavarustelusta 94 prosenttia. Myös lapsimatkustajien suoja (81 %) ja kevyen liikenteen suoja (72 %) olivat hyvää tasoa.