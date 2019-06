Takavetoinen Stinger tuo urheilullisen tuulahduksen Kian osaamiseen – katso koeajovideo

Suomessa pari vuotta myynnissä ollut Kia Stinger haastaa Audit, BMW:t ja Mersut urheilullisten premium-autojen luokassa. Kilpakumppaneihinsa verrattuna Kia on hinnoiteltu varsin maltillisesti, sen hinnat alkavat noin 50 000 eurosta, kun saksalaismerkeistä saa pulittaa helposti kymmeniä tuhansia enemmän.

Kia Stingerillä on kaksi piirrettä, jotka nousevat esille autoon tutustuessa – Muotoilu ja ajettavuus. Stingerissä on pitkä voimakas keula. Tuulilasista alkava kaareva muoto päättyy takavaloihin, muistuttaen hivenen Porschen muotoja. Mittasuhteet ovat tasapainossa, kyljen viivalinjat ja ilma-aukot korostavat urheilullisuutta. Stingerin katsomiseen ei kyllästy ja tuntuu kuin autosta löytäisi aina jotain uutta ja mielenkiintoista. Se on kuin kaunis nainen, jota katsoo mielellään uudestaan ja uudestaan.

Sisätiloja hallitsee musta väri ja kulmikkaat linjat. Etuistuimet ovat kookkaat ja jämäkät, ne liikkuvat kahdeksaan suuntaan sähköisesti ja ajoasento löytyy vaivatta. Ratti liikkuu niinikään sähköisesti. Istuimiin voi valita joko lämmityksen tai viilennyksen. Bonuksen tuovat ilmanpaineella säätyvät sivuttaistuki ja ristiseläntuki. Takapenkillä on tilaa vähemmän ja yli 185-senttinen matkustaja joutuu istumaan pää kenossa.

Stinger on Kian kaikkien aikojen nopein ja tehokkain tuotantomalli. Moottorivaihtoehtoja on kolme: 2,0 T-GDI bensiinimoottori (255 hv), 2,2 CRDi-dieselmoottori (200hv) ja kruununa 3.3-litrainen T-GDI V-6 bensiinimoottori (370hv).

Koeajoautossamme oli 2.0-litrainen bensiinimoottori. Kahdeksanportainen automaattivaihteisto välittää voiman vetäville takapyörille. Sutimista hillitsee mekaaninen tasauspyörästönlukko. Tämäkin versio kiihtyy 0-100 km/h kuudessa sekunnissa, suurimman väännön ollessa 353 Nm. Maantiellä pääsimme kulutuslukemissa alle kahdeksan litran kulutukseen, kaupunkiajossa lorahti 14 litraa sataselle herkän kaasujalan avittamana.

Ohjaus on tarkka ja melko raskas hiljaisissa nopeuksissa, maantiellä ohjaus on parhaimmillaan. Alusta on jämäkkä. Kurveissa Kia ei kallistele ajoipa käännökseen kuinka kovaa hyväänsä. Jousitus vaimentaa töyssyt ja kuopat tehokkaasti, vain yksi vaimennuksen liike, eikä auto jää heijaamaan.

Stingerillä on pituutta peräti 4,83 metriä, leveyttä 1,87, korkeutta vain 1,40 metriä, joten auton istuimille laskeudutaan. Tavaratilaa on reilut 400-litraa. Kia etukulmia on kuljettajan vaikea havaita, onneksi autossa on hyvät kamerat molempiin suuntiin.

Kia Stinger on Gran Turismo, nopea ja mukava matka-auto. Sillä ei siirrytä paikasta A paikkaan B, vaan ajetaan paikkaan B nauttien koko ajan ajamisesta. Koeajon alkutunteina autosta löytyi muutamia ärsyttäviä yksityiskohtia. Toisena päivänä olin unohtanut ne, lopun aikaa vain nautin ajamisen ihanuudesta. Jyväskylässä Kia Stingeriä myyvät Delta Auto ja Rinta-Joupin Autoliike Oy.