Tasoristeys, jonka riisumisen byrokratia unohti – Seppälässä autoilijoita varoitetaan kiskoista, joille junat eivät edes pääse

Moni muistaa Lasse Mårtensonin laulun, jossa rikas mies rakennutti yhdet portaat, huvin vuoks', ei minnekään.

Jyväskylän nykyisin vilkkaalla Vasarakadulla on liikennemerkeillä osoitettu rautatien tasoristeys, joka on sukua Mårtensonin rikkaan miehen portaille. Tasoristeys elää sisukkaasti autoilijoiden harmina, vaikka junia ei ole näkynyt aikoihin. Eikä voi näkyäkään, sillä kiskot päättyvät aavetasoristeykseen eikä junilla ole Nelostien suunnastakaan asiaa kohti Vasarakatua, sillä raide on katkaistu irti rataverkosta.

Vasarakadun raide on joskus ollut kovassa käytössä, sillä sitä pitkin on päässyt muun muassa Transpointin maaliikennekeskukseen. Vireinä aikoina tasoristeyksessä toimivat myös puomit ja valo-ohjaus.

Liikennevirasto kertoo verkkosivuillaan, että Suomessa poistetaan joka vuosi kymmeniä tasoristeyksiä. Vasarakadulla poistoyritys on ollut ponteva, mutta se on jäänyt vähän puolitiehen.

Vasarakadun tasoristeyksestä vihjannut lukijamme pitää paikalleen jätettyjä liikennemerkkejä järjettöminä, koska ne opettavat päivittäin satoja (ellei tuhansia) autoilijoita olemaan piittaamatta tasoristeyksistä kertovista liikennemerkeistä.

Vasarakadulla lienee kyse perinteisestä tiedonkulun vaikeudesta. Liikenneviraston tasoristeysluettelosta Vasarakatu on poistettu ja muun muassa valo-ohjaus purettu pois, mutta nyt pitäisi toimittaa viestikapula vielä yhteen virastoon.