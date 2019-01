Telamönkijä on peto lumessa – katso videolta, kuinka Can Amin Outlander temmeltää Laajavuoren rinteillä

Lumisena talvena liikkuminen hangessa tuo omat haasteensa. Jyrkkien rinteiden kipuaminen on jo lähes ylivoimaista, pito vaan loppuu kesken. Nyt Laajavuoren laskettelukeskukseen on hankittu telamönkijä helpottamaan rinteissä liikkumista.

Can Amin Outlander telamönkijä on mönkijäksi vähän erikoinen, mutta kokeilun jälkeen hangessa hyvin toimiva kulkuneuvo. Se on kevytrakenteinen ja telojen suurin sivu on alaspäin, joten lunta vasten tuleva paino on pieni. Mönkkäri kulkee vaikka metrisessä hangessa.

Kokeilimme Jyväskylän Laajavuoressa mönkijän menoa kaikkein jyrkimmissä nousuissa ja telahärveli puksutti ne nätisti ylös yhtään ruopimatta. Erona moottorikelkalla ajamiseen on se, ettei alkuvauhtia tarvinnut ottaa lainkaan. Jyrkkyyden raja taitaa olla kuljettajan oma uskallus. Sama toimii alaspäin ajettaessa. Takapuoli meinaa nousta penkistä irti ja kahvoista saa puristaa tosissaan, mutta telamönkijä menee eteenpäin omaa rauhallista vauhtiaan.

Teloilla varustetun mönkijän suurin nopeus on rajattu 30 km/h. Toisealta tuota nopeutta noudattamalla tehdas antaa Outlanderille ja teloille kahden vuoden takuun. Kesällä mönkijään voi asentaa pyörät, jolloin kuusipyöräisellä traktorimönkijällä saa ajaa 60 km/h.

Moottorina isommassa 650-mallissa on Rotexin V2-moottori. Nestejäähdytteinen 650 kuutioinen moottori tuottaa 59 hevosvoimaa. Vaihteisto on kuin auton automaattivaihteisto lisättynä hitaalla maastovaihteella.

Pysähtymisestä huolehtivat edessä ja takana levyjarrut, mutta käytännössä hidastumiseen riittää tehokas moottorijarrutus. Painoa Can Amilla on noin 600 kiloa ja maavaraa 28 senttiä.

Outlander 650 6x6 maksaa perusversiona 17390 euroa. Laajavuoren menopeliin on ostettu lisäksi telat, lämmitettävät käsikahvat ja vinssit eteen ja taakse. Näin telamönkijän kokonaishinta on noin 25000 euroa. Jyväskylässä Can Amia myy Jyväs-Marine.

Katso video telamönkijän temmeltämisestä Laajavuoren rinteillä.