Toistakymmentä vuotta vanha Audi A8 ei enää kelpaisi ministeriautoksi, mutta kaikki toimii edelleen

Audi A8 on uutena suhteellisen kallis auto. Jos sellaisen haluaa vähän pienemmin investoinnein, voi tietenkin suunnata katseen vaihtoautorivistöön. Käytettynä A8 voi löytyä noin kymppitonnilla tai jopa sen alle, mikäli ajetut kilometrit ja ikä eivät pelota ostajaa.

Jyväskylän Autotarvikkeelta löysimme vuosimallin 2006 Audi A8:n, jolla on ehditty ajaa 313 000 kilometriä. Se on toki paljon, mutta auto saattaa niilläkin kilometreillä olla ihan toimiva kuljetin.

Koeajo kertoo auton kunnosta paljon. Siispä liikenteeseen.

Käytetyllä Audilla on hintaa 10 900 euroa. Autossa on kolmelitrainen dieselmoottori, josta irtoaa 233 hevosvoimaa.

Varustelistaus on varsin hengästyttävää nähtävää. Se sisältää kaikkea mahdollista alkaen nelivedosta, ilmastoinnista ja Webastosta.

Vaihteistona on kuusivaihteinen automaatti. Sisusta on nahkaa, ja varsinkin kuljettajan penkistä huomaa, että joku on ehtinyt nauttia kyydeistä jo hyvän tovin.

Hetken autoon perehtymisen jälkeen ymmärrän, miksi Audeja on ollut Suomessa valtioneuvoston käytössä ja muissakin edustustehtävissä.

A8:n ulkonäkö on audimaisen tyylikäs. Tämän mallin tunnistaa helposti merkin lippulaivamalliksi.

Vaikka tämä yksilö on nähnyt elämää jo verraten paljon, käy kone terveen oloisesti. Myös kuljettajan penkin sähkösäädöt toimivat yhä.

Kyyti on niin tasaista, että takapenkillä pukumies joisi ongelmitta aamukahvinsa. Takapenkillä tilat tuntuvat nautittavilta.

Nitinöitä tai natinoita ei kuulu, joten saksalainen työnjälki on tunnistettavissa.

Moottoritielläkin kaikki toimii mallikkaasti. Taajamassa auto puolestaan on varsin helppo ja leppoisa ajettava.

Yli kymmenvuotias Audi A8 tarjoaa koeajon perusteella vastineen hintalapulleen, sillä ryhti on tallessa.

Aikanaan tämä on varmasti ollut pääministeritason kulkuneuvo. Aika on toki tehnyt tehtävänsä, mutta hillitty vetovoima ei ole kadonnut.