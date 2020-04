Toyota FJ Cruiser – Se. Verrattoman. Hauska. Tosimaasturi.

Moni muistaa erään automerkin pitkäaikaisen mainoksen:

Se. Varma. Kotimainen.

Mainos ärsytti, koska se oli huonoa suomea. Ja ennen muuta se ärsytti siksi, että mainostoimisto oli sortunut yliyrittämiseen.

Vähän samasta syystä olen aiemmin jättänyt koeajamatta Toyota FJ Cruiserin. Japanilaisvalmistaja on autossa mielestäni sortunut yliyrittämiseen. On tehty pirteää, vänkää ja erilaista vaikka sitten väkisin.

Nyt luovuin pinttyneestä mielipiteestäni. Koeajoin 13 vuotta vanhan FJ Cruiserin. Se kannatti.

Auto nimittäin on... Se. Verrattoman. Hauska. Tosimaasturi.

Erikoiset takaovet eivät ole autohistorian käytännöllisimmät. Kuva: Timo Nieminen

Jo ensimmäisen koeajokilometrin jälkeen tekee mieli huudahtaa aitoon karjapaimentyyliin "jiihaa". Tästä autosta tulee väistämättä periamerikkalainen olo, vaikka kulkimen tietää suuren japanilaisyrityksen tuotteeksi, joka myös on valmistettu Japanissa.

Toyota FJ Cruiserilla onkin monta suoraa linkkiä Pohjois-Amerikkaan.

FJ Cruiser pääosin suunniteltiin Kalifornian osavaltiossa Yhdysvaltain länsirannikolla. Toyotalla oli siellä tuotekehityskeskus, joka sai tehtäväkseen kehittää jonkin erikoisuuden Detroitin autonäyttelyyn vuodeksi 2003.

Kehityskeskuksessa päädyttiin tekemään jotakin sellaista, mikä olisi samalla kunnianosoitus 1960-luvun Toyota FJ40 Land Cruiserille. Se oli ollut pitkään Toyotan myydyin automalli Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset hullaantuivat Detroitissa esiteltyyn FJ Cruiseriin. Autossa maistui takavuosien FJ40-suosikin nostalginen paluu. FC Cruiseria kyseltiin heti paljon, ja Toyota aloitti mallin tuotannon vuonna 2006.

Noin 2 000 kilon omapainostaan ja muhkeudestaan huolimatta FJ Cruiser näyttää sympaattiselta. Kuva: Timo Nieminen

Koeajossa oleva Toyota FJ Cruiser kuuluu mallin ensimmäisen sukupolveen.

Sekä ulkomuodoiltaan että ajossa FJ Cruiser tuo mieleen H1 Hummerin. Sekin lienee yksi syy, miksi juuri amerikkalaiset omivat FJ Cruiserin.

Näinä katumaastureiden luvattuina aikoina Toyota FJ Cruiser näyttää, mitä todellisella maasturilla tarkoitetaan. Auton renkaat ovat valtavat ja maavara suuri. Auto on suunniteltu etenemään tasaiselta melko jyrkkään mäkeen ja päinvastoin – yli 30 astetta menee heittämällä sekä keulan että perän puolesta.

Ulkomuodoissa kiinnittävät ensimmäisenä huomion pyöreät ajovalot, leveä C-pilari ja valkoinen katto. Kaksivärisyyttä on haettu jo ennen kuin se tuli katumaastureissa niin kovasti muotiin.

Karkeilta näyttävät palarenkaat yllättivät koeajossa hiljaisuudellaan. Kuva: Timo Nieminen

FJ Cruiserissa on 4-litrainen V6-bensiinimoottori. Se tuottaa 239 hevosvoimaa, mikä riittää mainiosti viemään pari tonnia painavaa nelivetoa. Vääntöä on 380 newtonmetriä.

Hiilidioksidipäästöt ovat 260 grammaa kilometrillä. Yhdistetty kulutus sadalla kilometrillä painuu 15 litran tuntumaan.

Vaikka FJ Cruiser on tuhti maastoetenijä, se on myös taajama-ajossa hyväkäytöksinen. Liikkeelle lähtemisen ripeys ja pienissä nopeuksissa kiihdyttäminen eivät tosin ole auton vahvuudet, mutta vauhdin kasvaessa se on jopa yllättävän virkeä. Ohitukset onnistuvat ilman riskejä.

Mutaisilla teillä ja maastossa FJ Cruiser etenee helposti.

FJ Cruiserin 5-portainen automaattivaihde ei vuosimallin 2007 autossa tietenkään tunnu nykyaikaiselta, mutta työnsä se tekee.

Niin amerikkalaishenkisestä autosta on kyse, että mittarilukemat ilmoitetaan maileina.

Auton ulkoväristä lainatut siniset yksityiskohdat sisätiloissa näyttävät vähän keinotekoisilta, mutta makuasioista ei kannata kiistellä. Kuva: Timo Nieminen

Kuljettajan toimistossa hallintalaitteet ovat helppokäyttöiset. Etupenkkiläisillä on paljon tilaa joka suuntaan.

Takapenkillä tilaa on vähemmän, ja taakse kulkeminen on hieman hankalaa. Takaa saranoidut, pienehköt mutta isosti aukeavat takaovet ovat pieni ongelma myös, jos ovi on jäänyt auki ja kaikki matkustajat istuvat jo autossa. Takaoven vetäminen kiinni penkeillä istuen ei onnistu oikein millään.

Sisällä on piristyskeinona käytetty sinisiä yksityiskohtia. Se näyttää jopa turhan retrolta, mutta eikös kaikki retro ole nyt huudossa.

Toyota FJ Cruiser on näinä hienostuneen autoteknologian aikoina hauska ajokki. Tämä 13 vuotta vanha yksilö menisi yhä mukavasti vaikkapa ahkeran kesämökkeilijän persoonallisena monikäyttöautona.

Koeajettu vuosimallin 2007 Toyota FJ Cruiser on myynnissä jyväskyläläisessä Automyynti Arcomissa hintaan 29 900 euroa.