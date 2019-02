Toyota mylläsi kaiken uusiksi RAV4-hybridiin: "Milloinkahan ne keksivät lämmitettävän vaihdekepin?"

Viidennen sukupolven uusi Toyota RAV4 -katumaasturi on muotovalio. Auton muodoissa on riittävästi omintakeista särmää ilman keinotekoista erikoisuuden tavoittelua – joka ei ole ihan vierasta japanilaismerkeille.

Auto näyttää urheilulliselta kiitos eteenpäin laskevan hartialinjan ja terävien kylkipokkausten.

Keulassa on jyhkeyttä, takana ilmettä luovat kyljille taipuvat takavalot. Näkyvyys on kunnossa, kiitos aiempaa matalamman konepellin.

Nuorekas ilme jatkuu sisällä. Kuljettajan valtakuntaa leimaa selkeys olipa kyse kojelaudan yleisnäkymistä, kookkaasta keskinäytöstä tai mittaristokentästä. Ilmeessä on – hyvässä mielessä – saksalaista kurinalaisuutta.

Istuma-asennon saa säädettyä mieleiseksi, plussaa on ratin laajaliikkeinen syvyyssäätö. Vaihdekepin sijainti keskikonsolin oikeassa reunassa hieman oudoksuttaa ja vaatii totuttelua.

On aika koeajaa Toyota RAV4 -katumaasturi hybridinä. Voimalinja pohjautuu täysin uuden ahtamattoman 2,5-litraisen bensiinimoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmään. Käytössä on mukavat 218 hevosvoimaa.

Voiman jakaa käyttöön portaaton e-CVT-vaihteisto, joka on CVT:ksi hyvä mutta kumihihnamainen kiihtyvyys ei ole omaan makuun. Voimaa sinänsä on aivan riittävästi.

Toinen RAV4:n voimanlähde on uudistettu kaksilitrainen bensiinimoottori, joka on saatavilla manuaali- ja automaattivaihteistolla. Hybridit ovat aina automaattivaihteisia.

Meluttomuus on ylellisyyttä. Kaupunkiruuhkissa on miellyttävää, kun auto lähtee sähköllä liikkeelle. RAV4 on myös taiten äänieristetty. Ajomelu ei vaivaa moottoritielläkään, josta lankeaa kiitos polttomoottorin aiempaa paremmin taltutettujen käyntiäänien ja tuulitunnelituntien, jotka ovat muokannet ulkomuodot ajoviimalta suotuisiksi.

WLTP-keskikulutus, 5,6 litraa sadalla, on kohtuuhyvä tämän kokoiselle autolla.

Toyota RAV4:n varustetasoja ovat Active, Style ja Premium, joista tyyrein tuo digitaalisen taustapeilin lisäksi nahkaiset ja tuuletetut etuistuimet, yhdeksän kaiuttimen JBL-poppilaitteet, navigoinnin sekä lämmitettävän tuulilasin ja ohjauspyörän.

Kyljistä tukevat etuistuimet eivät harmi kyllä suo tukea reisille. Etumatkustajan istuin säätyy vivulla vain eteen ja taakse sekä selkänojansa kaltevuuden puolesta, kuskin istuin kuitenkin sähköisesti ja monisuuntaisesti.

Uusi RAV4 pohjautuu TNGA-K-alustarakenteeseen. Rakenteen ansiosta auton painopiste on aiempaa matalammalla. Kohentunut korijäykkyys parantaa ajettavuutta ja vähentää kallistelua.

Akseliväliä on kolme senttiä lisää, joka koituu matkustustilojen eduksi. Takana onkin varsin väljät tilat myös jaloille.

Tavaratila on kokoluokassaan mukavat 580 litraa.

Viime vuonna ostetuista Toyota RAV4:sista valtaosa eli 85 prosenttia myytiin hybrideinä.

RAV4:n hinnat lähtevät 32 568 eurosta (2.0 VVT-iE Active), hybridiversioiden 39 737 eurosta (2.5 Hybrid Active). Koeajoauton hinta on Jyväskylän OK Autossa 47829 euroa.

Katso video uuden Toyotan koeajosta.