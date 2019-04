Toyotan hilpeä syötti: Camry lupaa hellää kosteutta ihollesi

Vaikka Toyota oli viime vuonnakin Suomen ylivoimaisesti ensirekisteröidyin automerkki, japanilaisvalmistajan tuotteet eivät juhli yrityskaupassa. Toyota jäi sekä vuonna 2017 että 2018 työsuhdeautojen myynnissä kahdeksanneksi – ja kauas kärkimerkkien myyntimääristä.

Nyt Toyotalla on ase tilastojen kaunistamiseen. Camry Hybrid on Toyotan mielestä juuri sellainen edustussedan, joka täyttää näyttävää työsuhdeautoa etsivien kriteerit. Toisin sanoen se on tilava, runsaasti varusteltavissa ja alittaa yritysten asettamat päästöarvorajat.

Toyota tarjoaa uuteen Camryyn myös persoonallisen houkuttimen. Suomeen tuotavassa mallistossakin on vakiovarusteena nanoe-ionigeneraattorilla varustettu ilmanpuhdistusjärjestelmä. Toyota yrittää välttää ylilyöntejä ilmanpuhdistusjärjestelmästä kertoessaan, mutta lupaa nanoe-tekniikan vapauttamien hiukkasten kosteuttavan hellästi ihoa ja hiuksia. Kuskille joka tapauksessa ennakoidaan virkistyneempää oloa kuin yleensä autoilun jälkeen.

Suomessa on myynnissä vain Camry 2,5 e-CVT. Bensiinihybridin yhdistetyksi kulutukseksi luvataan varustelusta riippuen 5,3–5,5 litraa satasella ja hiilidioksidipäästöiksi 119–125 grammaa kilometrillä. Hybridivoimalinjan tehoksi luvataan 215 hevosvoimaa ja maksimiväännöksi 221 newtonmetriä. Auto kiihtyy nollasta sataseen 8,3 sekunnissa.

Takaistuinten alle piilotettu akusto ei syö tilaa Camryn sisältä. Myös taksikäyttöön soveltuvassa autossa on tilaa jokaisella istuimella reippaasti – kuten 4,9-metrisessä autossa toki kuuluu ollakin. Takaistuimet voi tilata joko 60:40- tai 40:20:40-suhteessa taittuviksi. Takaistuimiin on saatavissa sähköinen kallistuksensäätö.

Suomessa uutuudesta on saatavilla kolme varustelutasoa: Active, Style ja Premium. Kaikissa versioissa ovat vakiona esimerkiksi peruutuskamera, pysäköintitutkat edessä ja takana sekä BiLed-ajovalot.

Camryn hinnat alkavat 38 585 eurosta. Premium-varustelun hinta on noin 6 000 euroa enemmän, mutta se tuo muihin varustelutasoihin verrattuna sen verran herkkuja (mm. tuulilasinäyttö ja takalasin sähkökäyttöinen aurinkoverho), että moni työsuhdeautona Camryn hankkiva päätynee Premiumiin.