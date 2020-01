Toyotan mykistävä aluevaltaus: kammottavaa ja vähän sairastakin... Vai kaikkien aikojen teknologiakokeilu?

Kun Toyota aloitti lehdistötilaisuutensa juuri avautuneessa CES-näyttelyssä (Consumer Electronics Show) Las Vegasissa, arvelivat läsnäolijat kuulevansa ja/tai näkevänsä jonkin tulevaisuuden liikkumiseen liittyvän innovaation. Siis vaikkapa entisestä roimasti kehittyneen vetyauton, itseohjautuvan sähköskootterin tai jotakin vastaavaa.

Toyota hyppäsi kuitenkin täysin uudelle kentälle.

Japanilainen teollisuusjätti ilmoitti rakentavansa "uuden kaupungin". Eikä minkä tahansa kaupungin, vaan teknologiansa ansiosta suoraan seuraavalle tai sitä seuraavalle vuosikymmenelle loikkaavan kaupungin.

Kaupungin nimi on Woven City. Se nousee Fuji-vuoren juurelle Japaniin. Woven Cityn alueella on toiminut Toyotan suuri tuotantolaitos, joka kuitenkin on logististen ongelmien ja koneiden vanhentumisen vuoksi päätetty ajaa alas.

Toyotan mukaan Woven City tulee olemaan tulevaisuuden malli- ja testikaupunki esimerkiksi yhteisöllisyydessä, autonomisessa liikkumisessa, robotiikassa, älykkäässä asumisessa, ekologisuudessa, vedyn hyödyntämisessä ja uusimmassa rakennustekniikassa.

Toyotan mukaan Woven Cityn jokaisessa kodissa on asukkaiden elämää helpottamassa robotti. Kaikki ajoneuvoa vaativa liikkuminen suljetulla Woven Cityn alueella puolestaan hoidetaan itseohjautuvilla ajoneuvoilla.

Toyota sanoo ensimmäisessä vaiheessa hyväksyvänsä Woven Cityyn 2 000 asukasta. Yhtiö ei vielä kerro, milloin ja miten futuristisen kaupungin asukkaat valitaan tai hyväksytään. Ensimmäisten muuttajien joukossa on yhtiön mukaan joka tapauksessa joukko eri alojen tutkijoita ja Toyotan omia työntekijöitä.

Mielipiteet Toyotan mahtipontisesta suunnitelmasta jakautuivat heti tiedotustilaisuuden jälkeen kaikkiin suuntiin. Osa kuulijoista piti ajatusta suljetusta teknologiakaupingista kammottavampana kuin huonoimmat tieteiselokuvat. Monet taas näkevät Toyotan rakentavan edistyksellistä teknologiakokeilua, joka saattaa näyttää mallia muun muassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.