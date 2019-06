Toyotan uusi lippulaivamalli tekee ensiesiintymisensä Jyväskylässä

Toyotan mallistoon palaavasta GR Supra -urheiluautosta on kohuttu keväällä paljon.

Suomeen ensimmäiset Suprat saapuvat elokuussa. Autot tuodaan ensimmäisen kerran yleisön nähtäville Suomen MM-rallin yhteydessä Jyväskylässä.

Toyota kumarsi uuden Supran kehittelyssä häpeilemättä BMW:n suuntaan. Auto on koottu BMW:n osista, mutta se ei japanilaisvalmistajan mukaan ole BMW Z4:n suora kopio. Hienosäätö on Toyotan käsialaa, mikä japanilaisten mielestä tekee siitä ihan aidon Toyotan.

Supraa vie BMW:n valmistama kolmilitrainen rivikuutonen. Takavetoisessa autossa on tehoa 340 hevosvoimaa ja vääntöä 500 newtonmetriä. Nollasta sataseen Supra kiihtyy 4,3 sekunnissa.

Uusi Supra on jo hinnoiteltu. GR Supra 3.0 Twin-Scroll Turbon hinta on 85 375 euroa. Yhdistettyä ajoa vastaava WLTP-päästölukema on 188 grammaa kilometrillä, joten kokonaishinnasta 22 375 euroa on veroa.