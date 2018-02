Tuoreet katsastustilastot ovat Toyotan hurja riemujuhla

Trafi on julkaissut henkilöautojen mallikohtaiset katsastuksen vikatilastot viime vuodelta. Eniten autoja on hylätty edellisten vuosien tapaan jarrujen ja etuakseliston vikojen vuoksi. Ensimmäisen kerran katsastukseen tulevista autoista hylkäysleiman sai kolme prosenttia autoista.

Trafin julkistamiin tilastoihin on poimittu 30 eniten katsastetun automallin hylkäysprosentit käyttöönottovuosien mukaisesti.

Tilastot ovat poikkeuksetta Toyotan riemujuhla.

Vuonna 2014 käyttöön otetuista automalleista vähävikaisin on Toyota Auris. Kakkosena listalla on Volkswagen Golf. Kolmannen sijan jakavat Volkswagen Polo, Toyota Avensis, Opel Astra ja Honda Civic.

Vuonna 2012 käyttöön otettujen autojen ykkönen on samoin Toyota Auris. Seuraavaksi pienimmät hylkäysprosentit ovat Audi A6:lla, Toyota Avensiksella, Honda CR-V:llä ja Toyota Versolla.

Vuonna 2011 käyttöön otettujen listan kärki on täysin Toyotan. Alhaisin hylkäysprosentti on Corollalla, sen takana on japanilaisvalmistajan Auris. Kolmannen sijan jakavat Toyota Avensis ja Audi A6. Viidentenä on Toyota Verso.

Vuonna 2010 käyttöön otettujen lista on lähes edellisen kopio. Vähävikaisimpia ovat Toyotan Corolla ja Auris. Kolmossijan jakavat Toyota Avensis ja Audi A4. Viidenneksi listattiin Honda CR-V.

Myös kaikkien muiden Trafin listaamien kahdeksan käyttöönottovuoden (2002–2009) vähävikaisimman auton tittelin vie Toyota Corolla.