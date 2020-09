Tutki tätä kuvaa tarkasti – Nissan sanoo uuden tuotantomenetelmän mullistavan koko autoteollisuuden

Autonvalmistaja Nissan on kohdannut viime vuosina takaiskun toisensa jälkeen. Japanilaisyhtiön talous on kireällä, myyntiluvut pudonneet kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla, malliston uusiminen jäänyt retuperälle ja bisneksen hoitamisen ohessa on selvitelty entisen pääjohtajan Carlos Ghosnin aiheuttamaa skandaalia.

Nyt Nissan on päättänyt ryhdistäytyä. Eikä pelkästään vähän verrytellä jäykistyneitä muskeleitaan, vaan ottaa lähes puukkojunkkareiden asenteen. Nissan rymistelee puukko edellä torppaan ja aikoo valloittaa menetetyt markkinaosuudet takaisin.

Tuorein Nissanin ulostulo on ilmoitus ennen näkemättömästä tuotantoteknologiasta, joka mahdollistaa hiilikuitukomposiitin käytön henkilöauton osien valmistuksessa. Nissanin mukaan uudella valmistusmenetelmällä hiilikuitukomposiitin käsittely sujuu niin paljon nopeammin ja edullisemmin kuin aikaisemmin, että henkilöautojen valmistaminen muuttuu merkittävästi. Nissan Motorin varatoimitusjohtaja Hideyuki Sakamoto arveli keksinnön mullistavan koko autoteollisuuden.

Hiilikuiturakenteiset osat ovat lujia ja kevyitä, mutta ne ovat kalliita ja selvästi vaikeampia muotoilla kuin metalliosat. Siksi hiilikuitukomposiittia on käytetty tähän saakka esimerkiksi lentokoneissa, avaruusraketeissa ja moottoriurheilussa, mutta hyvin vähän vakioautoissa.

Hiilikuitukomposiitti tulee vääjäämättä esimerkiksi katumaastureihin, uskoo Nissan. Kuva: Nissan Motor Co.

Nissan ilmoittaa, että sen uudella valutekniikalla osien muotoilu kestää nyt noin viideosan aiemmasta. Nissanilla jopa uskotaan, että tähän saakka jopa neljä tuntia kestänyt vaativan osan valmistaminen vie tekniikan kehittyessä enää noin kaksi minuuttia.

Nissanin mukaan esimerkiksi katumaasturit pystytään hiilikuiturakenteilla tekemään nykyistä selvästi kevyemmiksi ja turvallisemmiksi. Myös ajo-ominaisuudet paranevat, kun auton painopistettä on helppo laskea alemmas. Japanilaisvalmistajan mukaan hiilikuiturakenne painaa vain noin kymmenesosan verrattuna samankokoiseen teräsrakenteeseen.

Kaikki autonvalmistajat ovat kiinnostuneita hiilikuitukomposiitin käytöstä, mutta materiaalin käsittelyn ongelmallisuus ja hinta ovat rajanneet käyttöä. Lisäksi hiilikuiturakenteisten osien kierrätys on vaikeaa, eikä siitä halunnut Nissanin väkikään vielä keskuskella.