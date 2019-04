Tuulilasin pikkusärön laiminlyönti voi tuoda karmean laskun – tee näin, kun huomaat vian

Jyväskylän Autolasi Oy:n korjaamohallissa on tupaten täyttä. Lisäksi tuulilasin korjausta tai vaihtoa odottavia autoja on nosto-ovien takana jonossa. Kaikesta voi päätellä, että talvi on tylyä aikaa tuulilaseille. Kevätaurinko heittää lasivahingot ja näkemisen ongelmat lyhentämättöminä henkilöautojen omistajien silmille.

– Lisääntynyt auringon valo keväisin paljastaa tuulilasissa pienetkin säröt. Tuulilasi voi muutenkin olla pitkän talven jäljiltä huonossa kunnossa, joten valon lisääntyessä ihmiset heräävät hoitamaan asiat kuntoon, sanovat Jyväskylän Autolasi Oy:n yrittäjät Sakari ja Mika Nissinen.

Nissisten mukaan moni havahtuu tuulilasiongelmiensa hoitamiseen vasta käskettynä.

– Yleisin syy tuulilasin korjaukseen tulee katsastuksen korjauspyynnöstä. Usein tuulilasirikkoon riittää pelkkä paikkaus. Joissakin tapauksissa tuulilasin vaihto on parempi vaihtoehto, vaikka särö ei olisikaan suuri. Etenkin kehittynyt tuulilasitekniikka kameroineen ja tunnistimineen vaatii koko tuulilasin vaihdon, jos särö on kameran lähellä. Siinä tapauksessa teemme uuden tuulilasin kalibroinnin samalla.

– Omavastuu saattaa olla asiakkaalle kynnyskysymys korjauttaa pieniä säröjä. Usein asiakkaat kuitenkin haluavat korjauttaa tuulilasin kuntoon, vaikka koko tuulilasia ei vaihdettaisi. Paikkauksella kuitenkin ehkäistään särön leviäminen suuremmaksi, joten korjaus kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, muistuttavat Nissisen serkukset.

Monien automerkkien tuulilasien materiaalit ovat heikommat kuin ennen. Ennen tuulilasien ongelma oli kuluminen, nykyisin säröjä saattaa tulla ennen kuin tuulilasi ehtii edes kulua.

– Jos tuulilasiin tulee pieni särö, kannattaa siihen laittaa ensiksi pieni teippi päälle. Teipin avulla säröön ei mene likaa tai muuta ylimääräistä. Näin särö ei leviä enempää. Teippejä voi tulla hakemaan esimerkiksi meiltä koska vain.

Tuulilasikorjaukset ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Se merkitsee samalla sitä, että kilpailua alalla on paljon.

Halvimmillaan tuulilasikorjauksen saa alle 200 eurolla.

Mika Nissisen mukaan kalleimmat uudet tuulilasit maksavat hyvän matkaa yli tuhat euroa.

Pääsääntö on, että mitä vanhempi auto sitä halvempi tuulilasi. Uusimmissa autoissa tuulilaseihin upotettuna alkaa poikkeuksetta olla paljon turvallisuuselektroniikkaa.

Autonvalmistajien pyrkimys entistä kevyempiin autoihin näkyy ja tuntuu tuulilaseissa. Nykyiset ohuemmat lasit särkyvät herkemmin kiven tai nastan osumasta kuin takavuosien tuulilasit.

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan teettämän kyselytutkimuksen mukaan 30 prosentille vastaajista oli sattunut tuulilasivahinko muutaman vuoden aikana. Eniten vahinkoja tapahtuu keväisin ja syksyisin.

Neljäsosa asiakkaillemme sattuvista vahingoista on nimenomaan tuulilasivahinkoja, sanoo LähiTapiola Keski-Suomen liiketoimintajohtaja Auli Fredrikson.

Fredrikson muistuttaa, että tuulilasivahinkoja voi jonkin verran ehkäistä omalla ajotyylillä.

– Kannattaa pitää etäisyyttä edellä ajavaan, jolloin kiviä ja nastoja ei niin herkästi lentele lasiin. Suomessa ajetaan talvella yleisesti nastarenkailla, usein myös valitettavan huonoilla renkailla.

LähiTapiolan kyselyn vastaajista 54 prosenttia kertoi korjauttaneensa lasin välittömästi tai suhteellisen nopeasti. Peräti 31 prosenttia jätti lasin korjaamatta.

Korjaamatta jätetty tuulilasi on aina turvallisuusriski. Pieni iskemä lähtee helposti leviämään.

Korjaaminen viivyttelemättä on yleensä myös edullisin ratkaisu. Vahingon pikkuhiljaa laajentuessa on todennäköisemmin edessä kallis lasinvaihto.