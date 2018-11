Upea BMW X5 joutui verottajan taklaamaksi

Suomessa tänä viikonloppuna ensiesiteltävä BMW X5 seisoo Veljekset Laakkonen Oy:n Jyväskylän-myymälän pihassa tyylikkäänä. Silti autosta jää sellainen tunne, että se on väärässä paikassa väärään aikaan.

Tuo väite vaatinee selityksen.

Ensimmäinen Jyväskylään ehtinyt neljännen sukupolven X5 on tilattu ennen syyskuun alkua. Toisin sanoen se on saanut autoveronsa ja hintalappunsa vanhan NEDC-päästömittauksen aikakaudella. Kun esittelyauton voimanlähde lisäksi on mallin moottorivaihtoehdoista taloudellisin diesel (30d), kokonaishinta on saatu pidettyä 126 261 eurossa.

Jos saman auton tilaisi nyt täsmälleen samoilla varusteilla, uuden WLTP-mittauksen mukainen verotus toisi hinnaksi melko tarkalleen 140 000 euroa.

Niin sanottua Berner-lisää kertyy tässä tapauksessa siis 14 000 euroa. Joku voi väittää, ettei se tämän hintaluokan autojen ostajia kirpaise. Ja höpsis, tietysti kirpaisee.

BMW esitteli ensimmäisen X5:n vuonna 1999. Uutuusmallista tuli heti suosittu: X5:n kokonaismyynti on noin 2,3 miljoonaa, mikä on tässä autoluokassa upea luku. Malli on myös näyttänyt suunnan koko BMW:n X-sarjalle.

Uudistunut BMW X5 näyttää ulkoisesti hyvin paljon edeltäjältään, mutta kasvua on silti joka suuntaan ja teknisiä uutuuksia hurjasti.

Autoalalla trendikkäät yhtenäiset pohjarakenteet ovat ehtineet myös Bemarin tehtaille. Kyseessä on ensimmäinen uutta CLAR-rakennetta hyödyntävä X5. Samalla X5 esittelee tämän vuoden mallistotrendejä, kuten BMW:n uuden digitaalimittariston.

Pituutta on tullut 3,6 senttimetriä, leveyttä 6,6 senttimetriä ja korkeutta kaksi senttimetriä lisää. Parkkiruutuihin sovittamista varten lisävarustelistalta kannattanee ottaa kamerajärjestelmä ihan suosiolla.

Akseliväli on kasvanut 4,2 senttimetriä, joten autoon mahtuu entistäkin enemmän matkustamoa.

X5 on ensimmäinen BMW, jonka lisävarustelistalta löytyvät 22-tuumaiset vanteet.

Keulalla uutta on mahdollisuus BMW:n laservaloille. Konepellin alta löytyy joukko kuusisylinterisiä moottoreita kahdeksanvaihteisen Steptronic-automaatin ja uudistetun taka-akselia suosivamman xDrive-nelivedon kanssa. Rankan tien kulkijalle tarjolla on ensimmäistä kertaa off-road -paketti, joka suojaa pohjaa etu- ja takapanssareilla sekä tuo ilmajousituksen molemmille akseleille säädettävää maavaraa varten. Säädettävät iskunvaimentimet ovat X5:ssä vakiovaruste.

Mittaristo ja keskikonsoli ovat tuttuja uudesta 3-sarjasta ja 8-sarjasta. Tarjolla on kuitenkin jälleen suurempi versio BMW:n mainiosta tuulilasin heijastusnäytöstä.

BMW X5:n saa nyt myös 7-paikkaisena. Uutta löytyy myös kaksiosaisena säilyneestä takaluukusta, sillä hattuhyllyn voi laskea sähköisesti pohjan alle piiloon. Tavaratilan kapasiteetti on 650 litraa ja se voidaan kasvattaa 1 860 litraan.

Yksi uusista BMW-ihmeistä on uusi peruutusassistentti, joka osaa umpikujatilanteessa peruuttaa juuri kuljettua reittiä 50 metrin verran taaksepäin, muistaen matkalle tehdyt käännökset.

Jyväskylässä ei vielä voi viedä uutuutta koeajolle. Keski-Suomeen on ehtinyt vain yksi yksilö, ja sen voi vasta koeistua.

Uuden BMW X5:n tulo kuitenkin kiinnostaa, ja kyselijöitä on jo riittänyt.

– Jyväskylän seudulla on liikenteessä yllättävän paljon yli sadan tuhannen euron autoja. Kyllä tämän tyyppisille autoille ostajakuntaa on. Ja on tämä sen verran vaikuttava auto, että sopii sitä ihmettelemään ihan vaan uteliaisuuttaankin, sanoo Veljekset Laakkonen Oy:n automyyjä Ari Räsänen.

BMW X5 on mainio esimerkki suomalaisen autoverotuksen poukkoilusta. Ennen syyskuun alkua voimassa olleella verosäädöksellä BMW X5 30d olisi tuonut valtion kassaan pönäkät 33 821 euroa. Tällä hetkellä veron osuus on toistakymmentä tuhatta euroa suurempi, mutta myyntiä veromuutos syö niin paljon, että valtion kassaan jää tuntuvasti pienempi siivu.