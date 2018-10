Usko autonvalmistajiin taas koetuksella – kolaritestatuissa autoissa outoja merkintöjä: "Vain kolaritesteihin"

Brittilehti AutoExpress ja australialainen Drive julkaisivat perjantaina uutisen, jonka mukaan useiden autonvalmistajien autoista on EuroNCAP:n testeissä löydetty "epäilyttävästi merkittyjä osia". Autoja tarkastaessaan testaajat ovat havainneet esimerkiksi turvatyynyjä, joihin on jäänyt teksti "vain kolaritesteihin" tai "EuroNCAP".

EuroNCAP:n brittiläisen yhteistyökumppanin Thatcham-tutkimuslaitoksen testauspäällikkö Matthew Avery kertoo, että monilta autonvalmistajilta on vaadittu teksteistä selvitys.

– Selityksiä on kuultu paljon ja monenlaisia. Yleensä vastaus on, että merkitty osa on ihan samanlainen kuin kaikissa tuotantolinjalta lähtevissä autoissa. Niihin kuulemma vain on kirjoitettu EuroNCAP, koska kyseinen auto on ollut lähdössä testeihin. Selityksistä huolimatta testaajien kaikki hälytyskellot alkavat tietysti soida tällaisissa tapauksissa, toteaa Avery.

EuroNCAP kiirehti myöntämään, että poikkeuksellisesti ja epäilyttävästi merkittyjä osia on testiautoista löytynyt, mutta...

– Merkittyjä osia ei kuitenkaan ole löytynyt ainakaan parin viime vuoden aikana, eikä sitä ennenkään yhdessäkään tapauksessa voida sanoa autonvalmistajan yrittäneen huijata testaajia, EuroNCAPin edustaja vastasi brittilehdelle.

EuroNCAP vakuutti myös, että testiautot tutkitaan etukäteen niin hyvin, etteivät ne yksinkertaisesti voi poiketa normaaleista tuotantoautoista. Niinhän meille toisaalta kerrottiin päästötesteistäkin.