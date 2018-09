Uuden Ferrari Monzan saa myös 1-paikkaisena - mutta se lysti maksaa

Ferrari esitteli tiistai-iltana uuden superautonsa Monzan. Uutuusmallia valmistetaan rajoitettu 500 kappaleen erä. Auton verottoman hinnan arvioidaan kipuavan yli miljoonaan euroon.

Autosta on saatavilla kaksi versiota: Monza SP1 ja SP2. Ensin mainittu on 1-paikkainen, joten se on varsinainen ajonautiskelijan auto. Ferrari lupaakin, että Monzalla ajaminen tuntuu lähes samalta kuin olisi F1-auton ohjaksissa. Äveriäille rata-ajon harrastajille tarjotaan tulikuuma houkutin.

Autoa vie 6-litrainen V12-moottori, joka tuottaa 810 hevosvoimaa. Monza kiihtyy nollasta sataseen 2,9 sekunnissa. Ferrari ei ole vielä kertonut auton huippunopeutta, mutta Monzan sanotaan olevan nopeampi kuin samalla moottorilla varustettu Ferrari 812 Superfast (338 km/h).

Ferrarin mukaan Monzat päätynevät vannoutuneille Ferrari-asiakkaille ja autokeräilijöille. Minkäänlaista kattoa ei autoon ole tarjolla.