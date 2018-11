Uudentyyppinen autokauppa aloittaa Palokan kauppakeskuksessa

Autokauppaketju Vaihtoautomaa avaa kuudennen toimipisteensä. Jyväskylässä avattava myymälä on erikoinen siksi, että se sijaitsee Palokan kauppakeskuksessa. Marraskuun 12. päivänä avattavan autoliikkeen tiloissa toimi aiemmin apteekki.

Neliöiltään pienten show room -tyyppisten autokauppojen avaaminen suuriin kauppakeskuksiin on yleistynyt nopeasti Euroopassa viime vuosina. Myös Suomessa autokaupan ketjut haluavat mennä sinne missä ihmiset päivittäisten ostostensa vuoksi liikkuvat. Syyskuussa Helsingin Kalasatamassa avatussa kauppakeskus Redissä esimerkiksi toimivat Veljekset Laakkonen Oy ja Toyota.

– Vaihtoautopuolella tämä on Suomessa kuitenkin uusi idea. Idea Parkissa taitaa olla kauppakeskuksen yhteydessä vaihtoautomyymälä, mutta me toimimme kauppakeskuksen sisällä. Meille tulee Palokkaan myymälätilaa lähes 400 neliötä, mutta emme aio täyttää sitä autoilla. Ajatuksemme on erottua tuoreella ilmeellä, jonka on luonyt jyväskyläläinen tilavisualisti Heidi Lehto. Liikkeessä on kerrallaan nähtävillä vain kuusi tai seitsemän autoa.

– Toki tämä on meillekin jännittävää aikaa. Nyt näemme, ovatko suomalaiset valmiita muuttamaan ajattelunsa autokaupan teosta niin, että he ostavat ja myyvät autonsa kauppakeskuksessa. Tämä on suuri koeponnistus, sillä ilmaiseksi eivät toiminnot Palokkaan synny, kertoo Vaihtoautomaan myyntipäällikkö Antti Peltola.

Palokan myymälästä voi ostaa minkä tahansa Vaihtoautomaan valikoimassa olevan käytetyn auton. Tällä hetkellä autoja on 400. Lisäksi Vaihtoautomaa tarjoaa vaihtoehtoisen tien autoaan myyvälle.

– Meille voi kuka tahansa myös antaa autonsa myyntiin. Kuvaamme, mallinnamme, teemme myynti-ilmoituksen ja hoidamme kaikki muutkin kaupantekoon liittyvät asiat. Toisin sanoen tarjoamme välitysmyyntinä kuluttajalta-kuluttajalle -palvelua muun muassa niille, joiden mielestä suora kaupanteko esimerkiksi verkkosivustoilla on jotenkin vastenmielistä, Peltola toteaa.